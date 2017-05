"Heute solln die erstn Röma uffloofen hier! Da bin ick ja jespannt wien Flitzebojn!" – so klingt es, wenn Asterix und Obelix mit echter Berliner Schnauze neue Attacken auf die verfeindeten Römer planen. Am 4. Mai erscheint ein Sammelband der erfolgreichen Comicreihe auf Berlinerisch, wie der Egmont Verlag am Dienstag mitgeteilt hat. Die Abenteuer der beiden Gallier heißen stilecht "Asterix und det Pyramidenluda" und "Die Platte Jottweedee". An der Übersetzung hat unter anderem der Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden mitgearbeitet.

Die beiden Geschichten werden den Fans nicht unbekannt sein: "Die Platte Jottweedee" kam bereits im Oktober 1998 mit einer Auflage von 15.000 Stück in den Handel. "Asterix und det Pyramidenluda" erschien im August 2002 mit einer Auflage von 30.000 Heften. Allerdings waren die Comics schnell vergriffen und die Nachfrage über die Jahre nach wie vor groß, so dass es nun einen Sammelband gibt, sagte Pressesprecherin Anja Adam rbb|24. Als Vorgabe dienten die Original-Titel "Asterix und Cleopatra" und "Die Trabantenstadt".

Asterix und Obelix können aber nicht nur verdammt gut berlinern, sondern haben auch noch andere Dialekte auf Lager. So sind beispielweise "Asterix un es Zuckerschnecksche" ("Asterix und Cleopatra") auf Neuhessisch und "Am Asterix sei Butzawaggele" ("Der Sohn des Asterix") auf Schwäbisch erschienen. Demnächst steht ein vierter Mundart-Band auf Unterfränkisch im August an, wie Anja Adam weiter verraten hat. Insgesamt gibt es Asterix und Obelix in über zehn Dialekten – von Alemannisch bis Thüringisch. Auch Schweizer und Österreichische Dialekte sind im Repertoire enthalten.

Auf die Idee, Asterix und Obelix überhaupt in Mundart zu übersetzen, kam im Übrigen ein Student aus Tübingen, so Verlagssprecherin Anja Adam . So kam es zum ersten Band auf Schwäbisch "Dr große Graba" ("Der große Graben"), der sich weit über 100.000 Mal verkauft hat.