Dass er am 10. Mai 1952 in Berlin-Wedding geboren und hier aufgewachsen ist, weiß kaum jemand. Dabei passt das zu ihm - dem Schlagersänger, der sowohl für seine seichten Songs als auch für seine klare politische Haltung bekannt ist. Allet Jute! Von Sabine Prieß

Geboren wurde der Künstler nämlich am 10. Mai 1952 in West-Berlin. Seine leibliche Mutter, die bei der Geburt 17 Jahre alt war, legte ihn vor einem Kinderheim in Berlin-Wedding ab. Eine Reinigungskraft aus demselben Stadtbezirk zog ihn als Pflegesohn auf – sie starb, als er 15 Jahre alt war. Keine Kindheit aus dem Bilderbuch. Doch der junge Mann macht seinen Weg: Nach der mittleren Reife absolviert er eine kaufmännische Lehre, arbeitet im Autohaus und als Fahrer der Berliner Post. Soweit eine typische Arbeiter-Karriere.

Seiner Geburtsstadt Berlin hat er mittlerweile den Rücken gekehrt. Es zieht ihn nach einem kurzen Abstecher in Berlin-Zehlendorf nach Münster – der Liebe wegen. Einen Koffer hat der Schlagersänger aber seit der Wende auch in Dresden. Denn in der sächsischen Hauptstadt vor der beeindruckenden Kulisse der Altstadt lockt er im Sommer regelmäßig bis zu 35.000 Zuhörer zu seinen Konzerten. Hier, an der Elbe, spricht der für seine seichten Songs bekannte Sänger sich 2015 auf einer Kundgebung gegen Pegida aus - mit klaren Worten für Weltoffenheit und Toleranz. Und verprellt so viele seiner Fans.

Der Schlager-Star, dem wir heute gratulieren wollen, ist in dritter Ehe verheiratet und Vater insgesamt dreier Kinder. Geboren wurde er mit dem Familiennamen Keiler. Aber so heißt ja kein wahrhaft großer Künstler. Kaiser passt da schon besser. Allet Jute zum 65., Roland!