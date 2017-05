Audio: Inforadio | 04.05.2017 | Jakob Bauer

Teenie-Idol Shawn Mendes in Berlin - Makelloser Schmusepop mit amtlicher Lichtshow

04.05.17 | 07:48 Uhr

2012 nimmt der Kanadier Shawn Mendes ein Lied von Adele auf und stellt das Video auf YouTube. Er wird zum Star und bekommt einen Plattenvertrag mit 13. Mittlerweile ist Shawn Mendes 18 und tourt um die Welt. Am Mittwoch war er in Berlin. Von Jakob Bauer



Dieses Konzert ist laut, so laut, dass dir nach zwei Minuten die Ohren dröhnen und sich ein fieses Pfeifen in dein Hirn bohrt. Das liegt aber nicht an der Musik, sondern an den 12.000 Fans, die hier ab der ersten Sekunde völlig enthemmt loskreischen.

Das Teenie-Idol der Stunde füllt Fußballstadien

Was zur Hölle – denken sich vielleicht diejenigen, die nicht zu den johlenden Teen-Girls gehören, die hier 95 Prozent des Publikums ausmachen. Das zur Hölle: Der schmale, 18-jährige Junge mit der Gitarre, den großen Rehaugen und dem braunen Wuschelkopf, der da vorne so herzzerreißend seine Songs ins Mikro schmettert, ist Shawn Mendes. Und Shawn Mendes ist das Teenie-Idol der Stunde. Einer der ganze Fußballstadien mit einem schelmischen Grinsen zum Kochen bringen kann. Mit seinem zweiten Album "Illuminate" hält er sich schon sechs Monate in den deutschen Charts.

Ein Märchenprinz, der aus dem Nichts gekommen ist

Shawn Mendes versteht sie an diesem Abend alle. Er teilt ihre Ängste und Träume, ihren Liebeskummer, ihre Probleme mit der Welt da draußen. Manchmal wird alles ein bisschen zu viel, sagt er. Alle kreischen. "Du musst niemand anders sein, als du selbst", so Mendes weiter. Die Zustimmung aus dem Publikum könnte nicht lauter sein. Er ist ein Märchenprinz, aus dem Nichts gekommen, über YouTube bekannt geworden. Deswegen einer von ihnen - und dann fordert Shawn Mendes seine Fans auf, all ihre Wut und ihre Frustration mit ihm zusammen herauszuschreien.

Dabei geht der Kanadier gar nicht so recht in seiner Rolle als Teenie-Popstar auf. Seine Körpersprache wirkt häufig eher zurückhaltend als extrovertiert. Besonders deutlich ist das im Mittelteil des Konzerts, als er plötzlich alleine und ohne Band auf einer zweiten Bühne im Zuschauerraum steht. Es schaut so aus, als müsste er sich erst ein bisschen überwinden bevor er in den Kreis seiner Fans tritt – und er bewegt sich dort auch etwas unsicher, vor allem als er kein Instrument hält und mit den Händen mal in den Hüften, mal in der Hosentasche durch die Gegend stapft. Aber – der Kerl ist ja auch erst 18!

Ein strahlender Kranz von der Bühnendecke

Ach ja – die Musik gibt's auch noch. Mendes und seine vierköpfige Band machen Schmusepop mit epischen Rock-Elementen und fluffige Radio-Dance-Pop-Hymnen. Dazu singt der Kanadier mit seiner klaren, makellosen Stimme weite Melodiebögen mit Schmackes und Soul. Währenddessen scheppert um ihn herum eine amtliche Lichtshow durch die Arena. Einmal senkt sich sogar ein strahlender Kranz von der Bühnendecke herunter und bildet eine Krone um Kopf und Körper des Kanadiers. Mendes der Heiland und Erlöser. Das ist schon alles ganz schön dick und plakativ aufgetragen, aber die Fans lieben es. Allen anderen bleibt von dem Abend nur ein Pfeifen im Ohr.