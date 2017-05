Was Rattle in der letzten Spielzeit vorhat

Die Berliner Philharmoniker haben am Mittwoch ihr Programm für die Spielzeit 2017/2018 präsentiert. Es ist zugleich die letzte vor einem großen Umbruch: Nach 15 Jahren als Chefdirigent des Orchesters beginnt für Simon Rattle am 25. August die letzte Saison in dieser Position. Auch die Zeit von Intendant Martin Hoffmann neigt sich dem Ende. Sieben Jahre bestimmte er die Geschicke des weltberühmten Orchesters. Im September wird er von Andrea Zietzschmann abgelöst, die derzeit noch den Bereich Orchester, Chor und Konzerte beim NDR leitet und in dieser Funktion für die Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie verantwortlich war.