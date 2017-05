Das bat-Studiotheater der Berliner Schauspielschule "Ernst Busch" hat Liedermacher Wolf Biermann (80) nun doch zur Wiedereröffnung der einst von ihm mitgegründeten Bühne eingeladen. Nach einem Bericht des "Spiegel" sollte Biermann nach dem Willen der Hochschulleitung auf der Feier am 31. Mai nicht sprechen. Rektor Wolfgang Engler dementierte am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ein Redeverbot. "Wir hatten mit der Eröffnungsfeier eine andere Idee", sagte Engler. "An Biermann haben wir nicht gedacht - genauso wenig wie an die anderen Gründer."



Bei einer Feier im kleinen Kreis hätte all denjenigen gedankt werden sollen, die an den Umbaumaßnahmen des Theaters im Stadtteil Prenzlauer Berg mitgewirkt haben. Laut Engler wären das die Architekten und Bauleute gewesen. Aufgrund der öffentlichen Debatte verschickte das Theater dann aber doch eine Einladung an Biermann.