Ersan Mondtags "Die Vernichtung" hat am Samstag Premiere beim Berliner Theatertreffen. Der 29-Jährige ist schon zum zweiten Mal eingeladen. Im Interview erzählt er, wie ihn seine Heimatstadt Berlin geprägt hat – und warum er manchmal ein Arschloch sein kann.

rbb|24: Herr Mondtag, Ihre Inszenierung "Tyrannis" war im vergangenen Jahr der kontroverseste Beitrag des Theatertreffens. Die Wiederholung, die Langsamkeit, die Maskenhaftigkeit – dafür gab es auch Buhrufe. Macht es Ihnen Spaß, den Leuten etwas zuzumuten? Ersan Mondtag: Ich glaube, dass meine Arbeit oft als Zumutung wahrgenommen wird. Das mache ich aber gar nicht bewusst. "Tyrannis" ist für mich eine hochpoetische Arbeit. Sie hat einen schönen Rhythmus, den man vielleicht mit Langsamkeit verwechseln kann, aber die Arbeit braucht diesen Rhythmus und diese Geschwindigkeit. Für mich ist das keine Zumutung, sondern es sind einfach sehr fein angelegte Tableaus. Ich konzipiere meine Arbeit nicht so, dass ich denke: Jetzt müssen die Zuschauer aber was aushalten! Aber es wird so wahrgenommen. Wollen Sie da künftig gegensteuern? Ich mache die Sachen genau so, wie sie mir gefallen. Sie sind dann möglicherweise hermetisch, aber ich mache Theater für mich. Ein Maler malt seine Bilder auch für sich, wenn er ehrlich ist. Und ich brauche Zeit, muss diesen bestimmten Rhythmus einhalten. Das macht dann aber auch die Originalität der Arbeiten aus, weil sie nicht darauf ausgelegt sind, kompakt und konsumierbar zu sein.

Dieses Jahr sind Sie nun schon wieder eingeladen, mit "Die Vernichtung", einer Uraufführung aus Bern… Genau, es ist eine Stückentwicklung, die ich zusammen mit Olga Bach und den Schauspielern gemacht habe - und Olga hat den eigentlichen Text geschrieben. Ich habe dann versucht, Olgas sehr realistischen Text mit seinen realistischen Dialogen in einer Kunstwelt zu verankern, in der die Körperlichkeit gar nicht mit dem Narrativ des Textes übereinstimmt. Man sieht die Figuren auf der Bühne in dieser Kunstwelt, sie sprechen dabei aber Texte, die sich auf etwas ganz anderes beziehen. Dadurch sind sie auch entkoppelt von dem, was sie sagen. Ein ganz simples Prinzip: Die Sprache hat sich verselbständigt. Diese sehr künstliche Ästhetik hat die Leute vom Theatertreffen offenbar sehr überzeugt: Ein Bild aus der Inszenierung ist das diesjährige Plakatmotiv... Ja, ich habe schon gesehen, dass es hier überall hängt. Ich find's total cool! (lacht) Voriges Jahr waren Sie eher der Außenseiter, dieses Jahr dann gleich Plakatmotivgeber. Wie fühlt es sich an, im Establishment des Theaterbetriebs angekommen zu sein? Gut. Ich finde, ich habe es mir verdient. Ich habe hart gearbeitet, viel riskiert, mich mit allen möglichen Leuten angefeindet. Zwischendurch habe ich sogar darüber nachgedacht, meinen Beruf zu wechseln. Nach dem Studium dachte ich: Das wird nichts mit dem Theater und mir. Jetzt bin ich zwar ganz guter Dinge. Trotzdem stellt sich bei mir ein gewisser Frust ein. Ich habe eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka gemacht - und als ich zurückkam, war ich total depressiv und dachte an all die Konflikte, an die Kämpfe in den Proben und dachte: Ich möchte eigentlich aufhören mit dem Theater. Ich werde jetzt auch weniger Theater machen. Für die nächsten Jahre habe ich noch Verpflichtungen, aber danach werde ich es reduzieren. Das Arbeitspensum am Theater kann ich auf Dauer nicht halten. Dann macht es auch keinen Spaß mehr. Ich habe nicht mehr so viel Kraft für all die Konflikte.

Und für das Springen von Stadt zu Stadt... Ja, das ist auch echt anstrengend. Es gibt verschiedene Überlegungen, ob ich irgendwo Hausregisseur werden könnte. Längerfristig werde ich mich für ein Theater entscheiden und dort als Hausregisseur zwei Arbeiten im Jahr machen. Welche Theater kommen da in Frage? Dazu kann ich nichts sagen, da würde ich richtig Ärger bekommen. Sie sind in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Wie hat Sie das künstlerisch geprägt? Das Schöne an Berlin ist ja, dass man hier alle Konflikte hat. Auch alle globalen Konflikte manifestieren sich irgendwie in dieser Stadt. Natürlich hat mir meine Kindheit in Berlin auch ein Backup gegeben für die Kunst, die ich mache. Ich bin in meinen Arbeiten auch sehr dezidiert politisch - jetzt nicht so wie zum Beispiel Falk Richter, aber meine Arbeiten sind immer politisch untermauert. Ich habe im Grips-Theater angefangen, mit einem Jugendclub. Das Grips-Theater ist ein linkes Theater - und wir haben uns dort eigentlich nur mit linker Politik beschäftigt. Ich hatte gar keine andere Wahl als politisiert zu werden. Berlin hat mich als politisch denkenden Menschen total geprägt.

Den Großteil Ihrer Theaterarbeiten haben Sie bisher aber anderswo gemacht. Planen Sie neue Projekte in Berlin? Ich werde am Berliner Ensemble unter Oliver Reese arbeiten und ich arbeite weiter am Maxim-Gorki-Theater - die Berliner werden mich also nicht mehr los. Ich habe mich hier jetzt breit gemacht. Berlin ist ja auch Ihre Heimatstadt… Genau. Da bin auch nicht bescheiden: Ich erhebe Ansprüche auf meine Stadt. (lacht)

Sie haben Oliver Reese schon angesprochen. Der hat neulich dem rbb gesagt: "In Frankfurt haben wir Ersan Mondtag entdeckt und entwickelt". Entwickelt? Das hat er gesagt? (lacht) Wow. Also, das ist keine so glückliche Wortwahl - aber Reese hat natürlich seine eigene Sprache. Ich kenne ihn ganz gut, wir schreiben uns auch ständig SMS und verstehen uns ganz gut. Und er hat natürlich auch Recht. Ich bin ihm schon sehr dankbar. Ihm und Clara Topic, die damals in Frankfurt das Regiestudio leitete. Sie hat mich Reese vorgestellt und letztlich in Frankfurt durchgesetzt - und das, obwohl das ganze Haus sich gegen mich gestemmt hat und der Geschäftsführer mich rauskicken wollte. Reese war der einzige, der mir einen Job angeboten hat, auch nach dem Regiestudium noch mal. Obwohl er tausend Gründe hatte, nie wieder mit mir zu arbeiten, weil ich so ein Arschloch sein kann, hat er mich wieder angerufen. Dafür bin ich sehr dankbar. Im Prinzip hat mir Reese dazu verholfen, dass ich überhaupt jemand werden konnte im deutschen Stadttheater. Deswegen bin ich auch sehr loyal. Mir war immer klar: Wenn Reese nach Berlin kommt, arbeite ich auch für ihn. Solange ich kein eigenes Haus leite, arbeite ich für Reese und Shermin Langhoff. Apropos eigenes Haus: Im "Tagesspiegel" stand neulich, Sie würden gern die Schaubühne übernehmen… Ja, die haben eine große Schlagzeile daraus gemacht… Was sagt denn Schaubühnen-Chef Thomas Ostermeier dazu? Ich schätze Ostermeier wirklich sehr. Er macht großartige Arbeit, auch international. Ich meinte damit nur: Falls er irgendwann mal weg geht, würde mich die Schaubühne als Ort schon interessieren, weil ich die Architektur sehr mag und die Geschichte des Hauses, mit Klaus Michael Grüber und Peter Stein. Ich habe in jedem Fall Interesse, mal ein eigenes Haus zu leiten. Aber das muss ja nicht jetzt passieren.

Sie sagten vorhin in einem Nebensatz, dass Sie ein Arschloch sein können. Inwiefern? Ich kann sehr unbequem sein, wenn etwas nicht passt, wie ich es brauche. Dann kann es für die Leitung von Häusern schwierig sein, ich bin dann sehr absolut in meinen Forderungen. Ich kann dann auch drohen, den Vertrag nicht zu unterschreiben, oder reise ab. Das ist keine gute Eigenschaft von mir. Es wird auch immer weniger, weil ich erwachsener werde. Mittlerweile funktioniere ich in dem Betrieb - sehr auf meine Art zwar, die müssen sich schon sehr mobilisieren, um meine Arbeit zu ermöglichen - aber das ist auch gut für die Häuser. Was würden Sie gern am deutschen Theaterbetrieb ändern, wenn es in Ihrer Macht stünde? Auch wenn es hart klingt: Ich finde, das Verhältnis stimmt nicht. Es gibt meistens 20 Schauspieler auf der Bühne, zehn Regisseure, die inszenieren, noch ein paar Leute für Bühne und Kostüm - und dann noch 300 Mitarbeiter in den technischen Abteilungen, den Werkstätten und der Verwaltung. Ich würde das künstlerische Personal stärken. Ich gehe manchmal durch die Gänge im Theater und sehe da so viele Büros, wie bei Kafka, und frage mich Was machen diese Leute eigentlich alle? Es gibt auch so viele Leitungspositionen. Der Intendant verdient 180.000 Euro, der Geschäftsführer 140.000 Euro und dann sind da noch die ganzen Chefs der einzelnen Abteilungen. Welcher Wahnsinn, wieviel Geld eigentlich in Leitungsfiguren im Theater investiert wird! Und warum müssen wir Künstler von so vielen Nicht-Künstlern geführt werden? Ich würde alle Leitungsfunktionen mit Künstlern besetzen. Und ich würde versuchen, durchlässigere Strukturen herzustellen: dass die Regisseure ihre eigenen Licht- und Tonleute mitbringen können. Die größten Auseinandersetzungen am Theater habe ich mit Technikern. Mit Leuten, die Licht und Ton mache und überhaupt nicht hinterher kommen mit den Ansprüchen, die ich stelle – dabei wäre es total einfach, wenn ich eigene Leute mitbringen könnte. Um es drastisch zu formulieren: Manchmal habe ich den Eindruck, dass man an einem Theater arbeitet, damit das Theater als Betrieb beschäftigt wird. Das würde ich versuchen zu umzukehren. Ich gehe nicht an ein Theater als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für euch, sondern ihr arbeitet am Theater, weil wir etwas entwerfen.

Gehen Sie eigentlich noch oft als Zuschauer ins Theater? Immer weniger jedenfalls. Ich langweile mich meistens im Theater. Aber es gibt eine Reihe von Künstlern, die ich aktiv verfolge. Dazu gehört zum Beispiel Thom Luz, ein großartiger Theatermacher. Ich finde auch die Arbeiten von Milo Rau interessant, von Ulrich Rasche und Kay Voges. Die sind allesamt in diesem Jahr zum Theatertreffen eingeladen worden. Tatsächlich entspricht dieser Theatertreffen-Jahrgang ziemlich meinem Geschmack. Sie waren jetzt zweimal in Folge eingeladen - mit welcher Ihrer aktuellen und kommenden Inszenierungen haben Sie die größten Chancen auf den Hattrick? (lacht) Da kann ich jetzt nur eine sehr anmaßende Antwort geben. Die Arbeiten in der nächsten Spielzeit werden alle spannend: "Das Erbe" an den Münchner Kammerspielen zum Beispiel, "Die Orestie" am Thalia-Theater in Hamburg… Aber ich kann das nicht einschätzen. Eigentlich will ich das nicht beantworten. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich nie wieder eingeladen werde. Zweimal unter 30 ist eine Super-Quote.

