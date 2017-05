Der in Leipzig geborene Schauspieler Michael Wächter erhält den diesjährigen Alfred-Kerr-Darstellerpreis. Wächter werde für seine Rolle des "Theodor" in der Aufführung "Drei Schwestern" geehrt, teilten die Berliner Festspiele zum Abschluss des 54. Theatertreffens am Sonntag in Berlin mit. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. Jurorin Imogen Kogge lobte die Gegensätze in Wächters Darstellung. Er vermöge es, seinen großen Schmerz und seine Verzweiflung ins Extreme zu jagen und schaffe auch kurze Momente des Stillstandes. Dies sei atemberaubend.

Michael Wächter wurde 1986 geboren. Er studierte in Kalifornien und an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. 2008 wurde er mit dem Bensheimer Theaterpreis der "Woche junger Schauspieler" ausgezeichnet. Von 2010 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Deutschen Nationaltheater in Weimar. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist Wächter Ensemblemitglied am Theater Basel.



Am 25. Dezember 2017 jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr (1867-1948). Der Alfred-Kerr-Darstellerpreis wurde 1991 von der Familie Kerr und der Pressestiftung "Tagesspiegel" sowie den Berliner Festspielen gemeinsam ins Leben gerufen. Die Auszeichnung würdigt die herausragende Leistung einer jungen Schaupielerin oder eines jungen Schauspielers in einer der zum Theatertreffen eingeladenen Inszenierung.