Konzertkritik | Tim Bendzko in der Mercedes-Benz-Arena

Gitarre, Stimme, weiß gerüschter Vorhang - Tim Bendzko startet am Montagabend nicht auf, sondern hinter der Bühne der Mercedes-Benz-Arena. Als lila Licht den Vorhang anstrahlt, wird sein Schattenbild sichtbar: der Junge mit der Gitarre. Weil er aber offenbar den Kopf gesenkt hält, sieht die Silouhette aus wie ein Ei auf Beinen, das singt. Dann fällt der Vorhang, und das löst Gänsehautschauer aus, denn die zehnköpfige Band haut richtig rein.

Tim Bendzko in schwarzer Hose, schwarzem T-Shirt und hellblauem Blouson läutet das Schlagerfestival ein. Klatschen, sich wiegen - er macht vor, der Saal macht nach. Die Band spielt hoch dynamisch, und über die ersten vier Songs bekommt man den Eindruck, den jungen blonden Schwiegermuttertyp aus Köpenick pustet das eigene Konzert gleich aus den weißen Turnschuhen. Die Rockergesten und die Mimik wirken verrutscht und ... etwas peinlich.

Textlich sind die Lieder schwer voneinander zu unterscheiden, es sind gefühlt die immer gleichen Satzbausteine zum Sich-Wiederfinden und zum Trostfinden. In einigen wird der Künstler persönlich, und man kommt ihm näher.

Aber kaum hat man sich in den traurig-tröstenden Weisen des blonden Barden eingerichtet, kommt er mit textlichen Einfällen um die Ecke, die in Richtung Technikkritik und der Aufforderung zu mehr Menschelei münden. Das wirkt anbiedernd ältlich und kommt bei den 9.000 Fans zwischen doch erst 20 und 40 Jahren irritierend gut an.