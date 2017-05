Theatertreffen vom 6. bis 21. Mai - Loops, Totaltheater - und kaum Klassiker

Nur acht der zehn eingeladenen Inszenierungen können zum Berliner Theatertreffen kommen. Doch diese acht versprechen spannend zu werden - nicht zuletzt, weil viele aus anderen Quellen schöpfen als dem Kanon der Theaterliteratur. Von Fabian Wallmeier

Shakespeare, Ibsen, Brecht, Goethe? Nein, dieses Mal sind sie alle nicht beim Theatertreffen vertreten. Bei der Auswahl fällt vielmehr auf, dass sich ein Trend der jüngeren Geschichte des Festivals fortsetzt: Die klassischen Theatertexte bilden die Ausnahme. Einzig Anton Tschechows "Drei Schwestern" (zum sechsten Mal dabei) und Friedrich Schillers "Die Räuber" (zum fünften Mal) gehören zum dramatischen Kanon. "Die Räuber" werden allerdings nicht in Berlin zu sehen sein. Ulrich Rasches Inszenierung vom Münchner Residenztheater kann aus produktionstechnischen Gründen nicht gezeigt werden. Stattdessen gibt es nun eine 3sat-Aufzeichnung der Produktion zu sehen. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass auch ein zweites Stück nicht gezeigt werden kann: Johan Simons' Inszenierung von Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter" musste wegen einer Erkrankung im Ensemble kurzfristig aus dem Programm genommen werden. Stattdessen gibt es nun am 9. Mai eine szenische Lesung mit Musik des Pianisten Igor Levit. Die Hälfte der eingeladenen Inszenierungen schöpft aus anderen Quellen als klassischer Dramatik oder Prosa. Eine so starke Öffnung zum Performativen, zur Stückentwicklung war beim Theatertreffen weiß Gott nicht immer die Regel. Konstanten gibt es dennoch – und nicht nur dadurch, dass der nimmermüde Vollprofi des Gaga-Theaters Herbert Fritsch, mit seiner grandiosen Volksbühnen-Abschiedsvorstellung "Pfusch", zum siebten Mal eingeladen ist und Johan Simons, mit dem "Schimmelreiter" vom Hamburger Thalia-Theater, zum sechsten Mal. Auch einige junge Regisseure verfestigen ihre Ausnahmestellung durch ihre zweite Einladung.

Ersan Mondtag steigt zum Plakatmotivgeber auf

Zum zweiten Mal in Folge ist etwa Ersan Mondtag mit dabei. Der gebürtige Berliner hatte im vergangenen Jahr den kontroversesten Beitrag der Zehner-Auswahl in seine Heimatstadt gebracht: Der großartige wortlose Kammerspiel-Horror seiner Kasseler Inszenierung "Tyrannis" mit ihrer nervenzehrenden Langsamkeit und Wiederholungslust brachte ihm auch einige Buhrufe ein. In diesem Jahr hat er offenbar den Sprung vom Außenseiter zum Festival-Establishment geschafft: "Die Vernichtung" bekommt zum einen im Spielplan den Ehrenplatz der letzten Inszenierung des Treffens (abgesehen von der Filmfassung der "Räuber" am letzten Festivaltag). Vor allem aber ist seine Ästhetik nun in den Mittelpunkt des Festivals gerückt: Das Bild der schaukelnden Frau aus seiner Berner Inszenierung ist auch das Plakatmotiv des Theatertreffens 2017. Das Stück selbst scheint zumindest mit Blick auf den Text zugänglicher zu sein als "Tyrannis" – doch ein Indiz für einen Wohlfühl-Abend sollte man darin bei Mondtag besser nicht sehen. Ähnliche Reaktionen wie "Tyrannis" im vergangenen Jahr könnte in diesem Jahr die Produktion des gestandenen britischen Theaterkollektivs Forced Entertainment hervorrufen: "Real Magic" zerrt konsequent an den Nerven. Der Abend, der schon im HAU zu sehen war, ist eine Quiz-Show, bei der die Kandidaten immer dieselben falschen Antworten geben – und die zudem immer wieder von vorn beginnt: "das ästhetische Prinzip des Loops" greife hier, wie Theatertreffen-Leiterin Yvonne Büdenhölzer es bei der Pressekonferenz am Donnerstag formulierte. Das kontroverseste Stück des Jahrgangs 2017 könnte aber auch von einem Schweizer stammen, der seit einigen Jahren europaweit zu den großen Theaterstars gehört: Milo Rau, zum zweiten Mal beim Theatertreffen und gerade zum künftigen Intendanten des bedeutenden niederländischen Theaters NT Gent berufen, hat mit "Five Easy Pieces" schon für Empörung gesorgt. Die Aufarbeitung des Dutroux-Skandals mit Kinderdarstellern durfte in Frankfurt aus Jugendschutzgründen nicht gezeigt werden, in Frankreich versuchte der Chef der Christdemokratischen Partei, es verbieten zu lassen. In Berlin war die Koproduktion in den Sophiensaelen zu sehen.

Szene aus "Drei Schwestern" in der Basler Inszenierung von Simon Stone

Simon Stone dichtet wieder einen Klassiker um

Gänzlich unpolitisch dürfte dagegen die Eröffnungs-Inszenierung geraten, die am Samstagabend zu sehen ist: Simon Stone ist für seine oft komisch überzeichneten Neuschreibungen aus dem Theaterkanon bekannt. 2016 war der junge Australier mit Ibsens "John Gabriel Borkman" eingeladen. Das Trauerspiel wurde in seinen Händen zur starbesetzten (Martin Wuttke, Birgit Minichmayr und Caroline Peters) Klamotte mit Dauerschneefall - und wurde später von "Theater heute" zur Inszenierung des Jahres gekürt. Dieses Jahr hat er sich Tschechows "Drei Schwestern" vorgenommen. Die Basler Inszenierung ist dem Vernehmen nach ähnlich turbulent. Wer die stilleren Tonlagen schätzt, kommt wahrscheinlich beim dritten jungen Wiedereingeladenen auf seine Kosten. Der Schweizer Thom Luz bescherte dem Staatstheater Mainz dessen ersten Auftritt beim Theatertreffen. "Traurige Zauber" ist eine "stumme Komödie mit Musik", bei der die Bühne des Berliner Festspielhauses zum Zuschauerraum wird. Wenn Luz die sanfte Ästhetik früherer Arbeiten beibehält, dürfte es ein überaus poetischer, eher am Traumhaften als am Faktischen interessierter Theaterabend werden: In "Atlas der abgelegenen Inseln", eingeladen zum Theatertreffen 2015, ließ er geisterhafte Gestalten durch das Treppenhaus eines Pankower Gymnasiums huschen, in "Der Mensch erscheint im Holozän" nach Max Frisch fand er am Deutschen Theater in Berlin starke, leise Bilder für das langsame Aus-dem-Leben-Treten eines Menschen.

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, im Gespräch mit Kay Voges, Intendant des Theaters Dortmund

"Shifting Perspectives" soll Interdisziplinarität bringen

Noch stärker als sonst will das Theatertreffen neben den zehn eingeladenen Stücken eigene Akzente setzen: Neben dem Stückemarkt, der sechs neue Theaterprojekte in szenischen Lesungen und einer Performance präsentiert, gibt es in diesem Jahr erstmals die Programmsektion "Shifting Perspectives", ein "Forschungslabor" soll dabei am mittleren Wochenende des Festivals entstehen. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut gibt es unter anderem Debatten, Filme, Workshops. Mit "interdisziplinären Kontrapunkte" solle die Zehner-Auswahl "flankiert" werden, wie Büdenhölzer es am Donnerstag formulierte. Um die geballte Interdisziplinarität zu bestaunen, muss man aber den Rahmen der für das Theatertreffen ausgewählten Stücke nicht zwingend verlassen, sondern kann sich "Die Borderline Prozession" von Kay Voges ansehen. Der Intendant des Theaters Dortmund, der wie Forced Entertainment, Claudia Bauer und Ulrich Rasche zum ersten Mal eingeladen wurde, bringt die große Wundertüte der diesjährigen Auswahl nach Berlin. Sein Abend sprengt die Grenzen des Theaters stärker als alle anderen Inszenierungen des Jahrgangs. "Die Borderline Prozession" wird in den Rathenau-Hallen gezeigt, einem ehemaligen Industriegelände in Schöneweide. "Der Zuschauer wird selber aktiv und wählt aus, was er sehen will", erklärte Voges das Prinzip des Abends am Donnerstag. Musik, Performance, Film, Installation, Kunst – es scheint wenig zu geben, das in diesem "philosophischen Totaltheater", wie die Jury es formulierte, keinen Platz findet. Mal abgesehen vielleicht von Shakespeare, Ibsen, Brecht, Goethe.

Ausgewählte Inszenierungen für das 54. Theatertreffen

"Der Schimmelreiter" von Theodor Storm, Regie Johan Simons (Thalia Theater Hamburg) - kann wegen einer Erkrankung im Ensemble nicht gezeigt werden



"Pfusch" von Herbert Fritsch, Regie Herbert Fritsch (Volksbühne Berlin)



"89/90" nach dem Roman von Peter Richter, Regie Claudia Bauer (Schauspiel Leipzig)



"Die Borderline Prozession - Ein Loop um das, was uns trennt" von Kay Voges, Dirk Baumann und Alexander Kerlin, Regie Kay Voges (Schauspiel Dortmund)



"Die Räuber" von Friedrich Schiller, Regie Ulrich Rasche (Residenztheater, München) -

kann aus produktionstechnischen Gründen nicht gezeigt werden "Traurige Zauberer" von Thom Luz, Regie Thom Luz (Staatstheater Mainz)



"Die Vernichtung" von Ersan Mondtag und Olga Bach, Regie Ersan Mondtag (Konzert Theater Bern)



"Drei Schwestern" von Simon Stone nach Anton Tschechow, Regie Simon Stone (Theater Basel)



"Five Easy Pieces" von Milo Rau, Regie Milo Rau (Eine Produktion des International Institute of Political Murder und CAMPO Gent - in Koproduktion mit Sophiensaele Berlin, Kunstenfestivaldesarts Brussels 2016, Münchner Kammerspiele, La Bâtie - Festival de Genève, Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, Singapore International Festival of Arts (SIFA), SICK! Festival UK, Le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création)



"Real Magic" von Forced Entertainment, Konzept und Regie Forced Entertainment. Künstlerische Leitung Tim Etchells (In Koproduktion mit PACT Zollverein, Essen, HAU Hebbel am Ufer Berlin,

Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt,Tanzquartier Wien, ACCA Attenborough Centre for the Creative Arts, University of Sussex, Spalding Gray Consortium - On the Boards, Seattle, PS122 NYC, Walker Art Center Minneapolis, Warhol Museum Pittsburgh)

