Ein Theater, das nur im Netz existiert - kann das gelingen? Die Künstlerplattform NUU aus Berlin probiert es mit Onlinetheater.live gerade aus. Ihre Homepage ist das Schauspielhaus, der Livestream ihre Bühne. Auf dem Spielplan ihres Online-Theaters: eigene fürs Internet gemachte Inszenierungen. Am Mittwochabend war die Premiere ihres ersten Stückes: "Werther".

Bevor es per Mausklick in den virtuellen Theatersaal geht, muss man mit einem Klick zustimmen, dass man schon 18 Jahre ist – überprüft wird das nicht. Im digitalen Zuschauerraum vor der Vorstellung gibts dann digitales Stimmengemurmel im Live-Chatfenster. "Ich bin hier!" "Yo, ich auch" "Habt ihr alle Popcorn?" fragt einer, und ein anderer feuert an: "Los, los, los!". Um zwei Minuten nach zehn ist es soweit:

Harmlos fängt es an, mit Videos von blauem Meer und einer Riesenschildkröte. Immer mehr Fenster öffnen sich – ein weißer Pfeil klickt und schiebt. Wir sind dabei, wie sich ein junger Mann, gespielt von Caspar Weimann, unter dem Chat-Namen "Werther" in den endlosen Weiten des Webs verliert. "Wir haben der Schizophrenie einen Ort gegeben", sagt er und klickt und klickt. Facebook-Profile, Musikvideos, Werbebanner, Beauty-Tipps, Heimwerkervideos. Aber auch: Gewaltexzesse und dann nur noch Pornos, viele Pornos. Irgendwann ist die ganze Bühne, der ganze Bildschirm, voll mit Sex in allen Stellungen.