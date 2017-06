Kunstfestival am Wochenende - "48 Stunden Neukölln" feiert die Schattenseiten

23.06.17 | 10:09 Uhr

Am Wochenende senken sich kunstvolle Schatten auf den Hipster-Bezirk im Südosten Berlins: Das Festival "48 Stunden Neukölln" setzt in diesem Jahr schwerpunktmäßig auf düstere Themen - in Kellergewölben und auf dem Friedhof. Von Andrea Handels

Ein Zwei-Meter-Rauchring, der durch ein Kellergewölbe schießt, dazu rotierende Schatten und Laserstrahlen: Im vierten Untergeschoss der ehemaligen Kindl-Brauerei, dort wo einst das Bier gelagert wurde, haben sechs Künstler und Künstlerinnen Licht- und Klangarbeiten installiert. Die Inszenierung in den Räumen, die an abgeschnittene U-Bahntunnel erinnern, ist sicherlich einer der Höhepunkte von "48 Stunden Neukölln". Das Kunstfestival startet am Freitag und läuft das ganze Wochenende. "Out of the Dark" heißt diese Ausstellung im Kellerlabyrinth der Brauerei, die man nur mit einer Führung besichtigen kann. "Schatten" als Oberthema des diesjährigen 48 Stunden Neukölln bietet natürlich jede Menge Möglichkeiten zu künstlerischen Interventionen. Die Festivalleitung möchte es auch als politische Anspielung verstanden wissen - Schatten, der sich durch Populismus und Verunsicherung über die Gesellschaft legt. Die Kunst kann und soll auch die Schattenseiten politischer und ökonomischer Prozesse reflektieren. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht, könnte man umgekehrt sagen – und mit dem Thema lässt sich herrlich spielen.

Früher Brauerei, heute Ort für Kunst: Die Kindl-Brauerei in Neukölln.

Künstler aus dem russischen Kaliningrad

Das passiert auch in der zentralen Ausstellung des Kunstfestivals im 5. Stock eines Parkhauses in der Ganghoferstraße. 48 Künstler und Künstlerinnen zeigen hier Bilder, Fotos, Installationen, Performances und Urban Art unter dem Motto "Into the Light". Darunter zum Beispiel eine Schattentheaterperformance, Lichtskulpturen, eine Fotoserie über Schatten als Metapher für Identität und Anonymität in der Stadt oder auch ein Performancechor über Licht, Schatten, Bewegung und Klang. Dabei sind auch 14 Künstler aus Kaliningrad, die sich mit ihrer aktuellen Situation in der russischen Enklave auseinandersetzen. Die Urban Art setzt sich fort auf dem Alfred-Scholz-Platz, wo bei Live Paintings unter anderem fünf Lkws bemalt werden, die künftig den Wochenmarkt am Maybachufer beliefern werden. Auf dem Alfred-Scholz-Platz sollen am Samstagnachmittag auch seltsame Maschinen unterwegs sein, sogenannte "CO-MACHINES", die dort über das Pflaster rollen und mit den Besuchern interagieren.

Live-Konzerte auf der "Spreeprinzessin"

Und wo kommt man dem Thema Schatten näher als auf einem Friedhof? Zum ersten Mal ist die Friedhofskapelle auf dem St. Thomas-Friedhof Ausstellungsort bei "48 Stunden Neukölln". "Das Schattenreich" haben die Ausstellungsmacher folgerichtig diesen Teil genannt: Man steigt hinab in den Eiskeller der ehemaligen Kapelle, wo früher die Toten kühl gehalten wurden, und trifft dort auf lebensgroße "Schatten der Vergangenheit" - Alchemie und Tanz zu Licht und Schatten. Rund die Hälfte des diesjährigen Programms von "48 Stunden Neukölln", kommt aus dem Bereich bildende Kunst, viele Galerien machen mit. Aber auch das Musikschiff "Spreeprinzessin" ist wieder dabei mit Live-Konzerten während der Fahrt. Außerdem "48 Tunten Neukölln" mit seinen queeren Events und - nicht zu vergessen - das Parallel-Festival "Junge Kunst Neukölln" für Kinder und Jugendliche. Es wird schwer sein, sich als Besucher zu entscheiden in diesen 48 Stunden, in denen sich Neukölln als quirliger Kunstbezirk präsentiert.

Hipster-Bezirk mit Schatten

Ein wenig schaufeln sich die Neuköllner Künstlerinnen und Künstler da auch ihr eigenes Grab, denn je hipper der Bezirk, je besser sein Image, desto stärker die Gentrifizierung, desto teurer die Wohnungs- und Ateliermieten. Auch so könnte man das diesjährige Thema des Kunstfestivals verstehen. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten.