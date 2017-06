Ob in "Dracula", "Psycho" oder "Der weiße Hai" – seit jeher nutzt der gute alte Horrorfilm weibliche Protagonisten in erster Linie als hübsche Projektionsfläche für Ängste, Schwächen und männliche Phantasien, so die 27-Jährige.

Der Kurzfilm "Strawberries are Nuts" von Zuzanna Grajzer läuft im Kurzfilmprogramm "Is it Dead?" des Festivals am am Samstag, 10.06. um 16 Uhr im Kino Moviemento. "Final Girls Filmfestival", 09.-11.06., Kino Moviemento, Kottbusser Damm 22, 10967 Berlin

Von Klischeegeschichten im Kino hat die Autorin die Nase voll. In ihren Drehbüchern haben Frauen die Hosen an, so auch im Skript zu "Strawberries are Nuts", einem dystopischen Kurzfilm, den Grajzer zusammen mit Regisseur Rui Videira an der freien Berliner Filmschule "Filmarche" realisiert hat. "Ich will Frauenfiguren schreiben, die eine eigene Agenda haben, die nicht nur auf irgendwas reagieren, was ein Mann macht", erklärt sie ihre Arbeit.

In dem Film führt die 30-jährige Lena mit ihrem Partner Jack ein offenbar ganz normales Leben. Der einzige Unterschied: Jack ist kein Mensch, sondern ein programmierter Android. Die Beziehung scheint perfekt zu sein, bis Jack auf einmal ausrastet und Lena mit einem Messer bedroht. Wie also befreit man sich als Frau aus einer gefährlichen Lage mit vermeintlich überlegenem Gegner? Man schaltet ihn einfach aus.