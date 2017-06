Gunter Gabriel wurde 1942 in Bünde/Westfalen geboren. Er war viermal verheiratet und hat drei Töchter und einen Sohn. Seinen ersten Song komponierte er für Rex Gildo, sein erster eigener Hit war der Fernfahrersong "Er ist ein Kerl". Ein weiterer großer Hit wurde "Hey Boss, ich brauch mehr Geld". Zuletzt lebte er auf einem Hausboot in Hamburg, immer wieder lebte er auch in Berlin.

Als ich 1985 auf einmal zehn Millionen Eier in den Sand gesetzt habe, […] da war ich pleite. Aber ich habe nur das Geld verloren, mehr nicht. Keine Insolvenz, nichts. Ich habe mir einen Wohnwagen genommen und habe zehn Jahre auf der Autobahn gelebt. Nachträglich muss ich sagen, dass da mein wahres Leben anfing. Mit einem Mal merkte ich: Du brauchst doch gar keine Wohnung, du brauchst doch gar kein Auto, du musst nicht so wie Dieter Bohlen leben. Du kannst tatsächlich glücklich sein auf einem Parkplatz vor einem Freibad irgendwo in Stuttgart oder wo auch immer. Meine Kinder waren noch relativ klein, sind immer mitgefahren […] und fanden es schön. Da fing mein wahres Leben an, und daher kann ich heute so unerschrocken sein. So bin ich auch zu einem Hausboot gekommen, weil ich nicht mehr in einer Wohnung, sondern alternativ wohnen wollte.