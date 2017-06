Video: Inforadio | 28.06.2017 | Interview mit Maria Ossowski

Ausstellung zu Kafka-Roman "Der Prozess" - Das teuerste Manuskript, das je ersteigert wurde

30.06.17 | 11:08 Uhr

"Der Process" von 1915 - Der Gropiusbau zeigt die 171 handschriftlichen Blätter des berühmtesten Romans von Franz Kafka bis Ende August. Seite für Seite können Besucher eines der bedeutendsten Bücher der jüngeren deutschen Literatur betrachten. 1988 wurde es für die Rekordsumme von 3,5 Millionen Mark ersteigert. Von Maria Ossowski

Wie mies muss sich der junge Mann gefühlt haben, wie gedemütigt. Im Berliner Hotel Askanischer Hof hat er sich mit seiner Verlobten verabredet, um eben diese Verlobung zu lösen. Und Felice Bauer erwartet ihn dort mit ihrer Schwester und ihrer Freundin, um, wie Franz Kafka bemerkt, über ihn zu richten wie in einem Tribunal. "Hätte man mich mit wirklichen Ketten in einen Winkel gesetzt und Gendarmen vor mich gestellt, es wäre nicht ärger gewesen", so notierte der 31-Jährige im Juni 1914. Kurz darauf begann er mit der Arbeit am "Prozess".

Franz Kafka und Felice Bauer in Budapest, 12. Juli 1917

Dieses Trennungsgespräch bot zwar einen biografischen Anlass, Kafkas literarische Absicht jedoch war es, den Menschen des 20. Jahrhunderts zum Opfer einer willkürlichen, seelenfeindlichen Bürokratie werden zu lassen. Er verfasste damit den wohl wichtigsten Roman der Moderne, dessen Original ab Freitag nur wenige Meter vom Askanischen Hof, im Gropiusbau, ausgestellt ist.



171 handbeschriebene Seiten und alte Fotos

171 dicht mit der Hand beschriebene Seiten in schwach ausgeleuchteten Vitrinen, zu sehen in jenem Gebäude, das gleichzeitig die Fotografien von Jürgen Teller ausstellt und die Rezeption Martin Luthers in unserer Zeit erzählt. Passt das? Durchaus: Die drei Räume im ersten Stock des Gropiusbaus bergen einen Schatz, der nicht nur Literaturwissenschaftler entzückt. Das Manuskript im Zentrum ist flankiert von vielen eher unbekannten Fotos aus Prag und Berlin zu Kafkas Zeiten. Sie bezeugen eine zerstörte, untergegangene Welt. Kafka im Kreise seiner Schwestern Valli, Elli und Ottla. Die kleinen Mädchen mit Hauben auf dunklen Locken, ernst in die Kamera blickend. Franz Kafka ist 1924 gestorben, seine Schwestern hätten Zeuginnen seines Ruhms werden können, hätten berichten können über den bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache im 20. Jahrhundert. Valli und Elli haben die Deutschen in Chelmno ermordet, Ottla endete in Auschwitz.

Kafka etwa 32 Jahre alt (1915/16)

Teuerstes je auktioniertes Manuskript

Schließlich das letzte Passfoto des Dichters. Es hat sein Bild auf Jahrzehnte bestimmt: scharf modellierte und doch weich-melancholische Konturen, tiefliegende, wissende, kluge Augen, die hellsichtig das Drama des Jahrhunderts erkannten, bevor es geschah. Der Mensch als geschundenes Wesen in der "Strafkolonie", hilflos ausgeliefert einer verachtenden Maschinerie im "Prozess". Kafka-Freund Max Brod hatte das Originalmanuskript des Romans "Der Process" in letzter Minute vor den Deutschen nach Tel Aviv gerettet und später seiner Lebensgefährtin vermacht. 1988 entschließt sich Esther Hoffe, das Original zu verkaufen. Dank einer beispiellosen Spendenaktion, unterstützt von der Bundesregierung, der Kulturstiftung der Länder und dem Land Baden-Württemberg kann das Literaturarchiv Marbach es bei Sothebys ersteigern. Das teuerste je auktionierte Manuskript liegt seither in Marbach. Den Archivaren ist es gelungen, die neben dem Restnachlass in Oxford größte Kafkasammlung weltweit aufzubauen. Jetzt also ist diese Preziose in Spezialboxen in Berlin gelandet und für fast neun Wochen zu bewundern. Es ist unmöglich, sich ihrer Faszination, Ihrem Mythos zu entziehen.

Kafkas Freund Max Brod um 1910

Kafka-Freund rettete Manuskript

Das K in Klarstellung oder Klartext. Das B in Beamte oder Bank. Das A in Aufseher, das R in Ruhe. So in sich gerundet, zart geschwungen und sorgfältig gemalt erscheinen die Anfangsbuchstaben der Wörter in Kafkas weltberühmter Metapher der Moderne, dann wieder sind die Wörter schräg, gehetzt, fliehend, so wie die Seele der Hauptfigur, des Josef K. Kafka hat sein Meisterwerk nicht linear verfasst, sondern zunächst das erste Kapitel, die Verhaftung des Josef K. aufgeschrieben und direkt danach den Schluss: Schergen erstechen Josef K. im Steinbruch. Die ersten und letzten Sätze sind Legende: "Jemand muß Josef K. verläumdet haben" und ""s war, als sollte die Scham ihn überleben".

Kafka arbeitete oft an mehreren Kapiteln gleichzeitig, in verschiedenen Heften und parallel zu Tagebucheinträgen und Entwürfen anderer Texten. Im Manuskript finden wir Verschiebungen, Einschübe und Streichungen. Die zehn Hefte hat Kafka später aufgelöst, mit Deckblättern eingeschlagen und zu sechzehn Bündeln geordnet. Im Januar 1915 brach Kafka seine Arbeit am Roman ab, einige Seiten erschienen im Dezember in der jüdischen Wochenzeitung Selbstwehr. Fünf Jahre später schenkte er das gesamte Manuskript seinem Freund Max Brod und bat ihn kurz darauf, alles zu verbrennen. Was Max Brod verweigerte, um so eines der wichtigsten Werke der Moderne zu retten.