Nach der überaus erfolgreichen Ausstellung zum französischen Impressionismus zeigt das Potsdamer Museum Barberini ab Mitte Juni Werke von US-amerikanischen Künstlern aus dem frühen 20. Jahrhundert. Unter dem Titel "Von Hopper bis Rothko. Amerikas Weg in die Moderne" werden vom 17. Juni 68 Gemälde ausgestellt, kündigte das Museum am Sonntag an.

Die Sonderausstellung ist zugleich eine Premiere, weil die Phillips Collection aus Washington D.C. zum ersten Mal Werke aus ihrer Sammlung nach Deutschland geschickt hat. Gezeigt werden unter anderem Arbeiten von George Inness, Marsden Hartley, Georgia O'Keefe, Richard Diebenkorn und Edward Hopper. Die Schau soll bis zum 3. Oktober zu sehen sein.