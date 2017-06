Frühkritik | Ant Antic in der Kantine am Berghain

Aus Österreich kommt in letzter Zeit immer wieder spannende Musik: Wanda oder Bilderbuch feiern Riesenerfolge. Ob auch elektronische Musik aus den Alpen was taugt, hat Susanne Bruha am Dienstagabend in Berlin gecheckt - bei Ant Antic in der Kantine am Berghain.