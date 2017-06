Audio: Kulturradio | 12.06.2017 | Gespräch mit Ulrich Matthes

Ulrich Matthes will Berlin treu bleiben - "Noch mit 80 Jahren am Deutschen Theater spielen"

12.06.17 | 19:16 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren ist der Schauspieler Ulrich Matthes fest am Deutschen Theater in Berlin engagiert. Das soll auch so bleiben, mindestens bis 2021 - und wenn es nach Matthes geht, noch bis ins hohe Rentenalter.

Der Film- und Theaterschauspieler Ulrich Matthes will in den kommenden Jahren am Deutschen Theater (DT) bleiben. "Ich bleibe dem Deutschen Theater treu, ich fühle mich da wohl", sagte Matthes am Montag im rbb-Kultururradio.

Er habe zwar immer wieder mal etwas zu meckern, bewege sich aber gern kontinuierlich in Zusammenhängen, so der 58-Jährige. "Ich bin nicht so ein schneller Wechsler und bleibe mindestens bis 2021 und hoffe, auch noch mit 80 Jahren am Deutschen Theater spielen zu können." Der gebürtige Berliner ist bereits seit der Spielzeit 2004/05 fest am DT engagiert. Zuvor spielte der gebürtige Berliner unter anderem am Düsseldorfer Schauspielhaus, den Münchner Kammerspielen oder an der Berliner Schaubühne.



Matthes wird am kommenden Samstag in der Kulturradio-Hörspielperformance nach David Grossmans Roman "Kommt ein Pferd in die Bar" einen Stand-up-Comedian darstellen, der sich während seines Auftritts immer mehr in seiner eigenen Geschichte verfängt. Kulturradio sendet das Hörspiel dann am 27. August um 14.04 Uhr.