In der neuen Spielzeit zieht die Berliner Staatsoper vom Schillertheater in Charlottenburg zurück ins renovierte Opernhaus Unter den Linden. Nach sieben Jahren Sanierung beginnt die Wiedereröffnung im alten Stammhaus mit einem Präludium vom 30. September bis 8. Oktober. Unter dem Motto "Staatsoper für alle" spielt die Staatskapelle Berlin unter Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim am 30. September ein Open-Air-Konzert bei freiem Eintritt auf dem Bebelplatz.

In der Spielzeit 2017/2018 wird es auf der großen Bühne acht Premieren geben, kündigte Barenboim am Donnerstag an. Darunter Klassiker wie "Falstaff" und "Macbeth" von Giuseppe Verdi, "Poppea" von Monteverdi und Richard Strauss' "Salome" dirigiert von Zubin Metha. Der vermeintliche Höhepunkt kommt im Februar: Richard Wagners "Tristan und Isolde" in einer Inszenierung von Dimitri Tscherniakov. Außerdem im Programm: Sinfoniekonzerte, experimentelles Musiktheater, Kammermusik, Liederabende und Lesungen.