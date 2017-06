Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Lisa Marei Schmidt (39) wird neue Leiterin des Berliner Brücke-Museums.

Die gebürtige Rheinländerin tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Magdalena Moeller an, die nach fast 30 Jahren an der Spitze des Hauses in den Ruhestand geht. Das teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Dienstag in Berlin mit.

Schmidt war zuletzt Kuratorin am Berliner Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof. Sie hat in Marburg, Amsterdam und Berlin (HU) Kunstgeschichte und Neuere Deutsche Literatur studiert. Am Londoner Royal College of Art machte sie ihren Master und arbeitete dann bei der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und am Museum Folkwang.