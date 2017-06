Das bisher in Dahlem untergebrachte Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst werden ihre Sammlungen ab 2019 im Humboldt Forum im wiedererrichteten Berliner Schloss zeigen. Die Häuser sind seit Januar geschlossen. Nur das Museum Europäischer Kulturen bleibt vorerst in Dahlem.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will die derzeit ungenutzten Museumsbauten in Dahlem zu einem Forschungscampus ausbauen. Stiftungspräsident Hermann Parzinger sagte am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses, bis zum Jahresende solle eine Machbarkeitsstudie Auskunft geben, ob und wie das Konzept umgesetzt werden könne. "Die Bausubstanz ist in keinem guten Zustand", sagte er und schränkte damit die Euphorie über die Nutzung deutlich ein.

Die frei werdenden Räume sollen laut Parzinger künftig für eine Stärkung der gemeinsamen Museumsarbeit genutzt werden. "Dahlem soll die Sendestation sein. Und im Humboldt Forum wird dann sichtbar, was dort entwickelt worden ist", sagte er.



So könnten die Forschungsbestände, die Archive und die Restaurierungsarbeiten in Dahlem gebündelt werden, sagte Parzinger. Die Zusammenführung der drei Fachbibliotheken ergäbe einen Bestand von fast 300.000 Bänden. "Das sind keine Scherbenkisten, die man in irgendein Depot stecken kann", sagte er. Ursprünglich war geplant, den Museumsstandort Dahlem langfristig ganz aufzugeben.



Parzinger betonte, dass in die neue Planung auch die Öffentlichkeit einbezogen werde. Das war von mehreren Abgeordneten und einer Bürgerinitiative gefordert worden. Dabei gehe es aber vor allem darum, für das Konzept der Stiftung zu werben. Hier sei eine neue Mitwirkung möglich, sagte Parzinger - "so dass auch die Menschen hier etwas von diesem Standort haben."