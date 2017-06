Hohe Sicherheitsvorkehrungen beim Konzert - Nur kleine Handtaschen bei Depeche Mode erlaubt

21.06.17 | 14:37 Uhr

Das Berliner Olympiastadion wird voll sein, wenn Depeche Mode ihr Konzert geben. Die 70.000 Besucher müssen sich auf verschärfte Sicherheitsvorkehrungen einstellen und mehr Zeit mitbringen. Das wird bei Großveranstaltungen inzwischen mehr und mehr die Regel.

Depeche-Mode werden am Donnerstag im Berliner Olympiastadion vor 20.45 Uhr nicht auf der Bühne stehen. Es empfiehlt sich jedoch für die Fans schon Stunden vorher den Konzertort anzusteuern. Nach Angaben des Veranstalters Live Nation müssen sich die Fans auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen einstellen. Wegen der "anhaltenden möglichen Gefährdung durch Anschläge" seien zusätzliche Einlasskontrollen erforderlich. Das kann längere Wartezeiten nach sich ziehen. Es werden demnach Metalldetektoren eingesetzt und Bodychecks vorgenommen.

Frauenhandtaschen nur bis DIN A4-Größe

Größere Taschen, Rucksäcke und Helme sollten die Besucher gar nicht erst mit zum Olympiastadion bringen. Die sind den Angaben zufolge komplett verboten. Die Fans werden darum gebeten, auf jegliche Art von Gegenständen zu verzichten, die nicht zwingend notwendig seien, um die Kontrollen zu beschleunigen. Für Frauenhandtaschen ist eine Größe bis zu DIN A4 erlaubt - und wird "händisch" überprüft. Geschäftsführer Marek Lieberberg erklärte, sein Ziel sei es, sich in der "Kultur als wesentliches Merkmal einer freien und offenen Gesellschaft nicht einschränken zu lassen". Angesichts der potentiellen Bedrohung sei es jedoch zwingend, den Schutz für Besucher, Künstler und das Personal auszuweiten. Man befinde man sich im Dialog mit den zuständigen Behörden und der Polizei.

Nicht immer sind Poller sinnvoll

Beim Depeche Mode-Konzert wird es Einsatzkräfte geben, die offen Maschinenpistolen tragen. Polizeisprecher Carsten Müller sagte rbb|24, dass die Erfahrungswerte der letzten Monate (mit einer latenten, wenn auch abstrakten Terrorgefahr) dazu geführt hätten, dass die Sicherheitsvorkehrungen von Großveranstaltungen immer wieder neu durchdacht und mit den Veranstaltern besprochen werden. Als Beispiel nannte er das Wochenende mit Kirchentag und dem DFB-Pokalfinale als zum ersten Mal Videoüberwachungstechnik für bestimmte Plätze eingesetzt worden sei. Bei jeder Großveranstaltung stelle sich die Frage, welche Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll seien. "Nicht überall sind Absperrgitter oder Poller sinnvoll", so Müller. Poller könnten in einigen Fällen sogar eine Behinderung sein. Den Hut auf hat der jeweilige Einsatzleiter und damit auch die Verantwortung für die Sicherheitsbestimmungen.



Zum Ansehen Do 15.06.2017 | 22:15 | Stilbruch Depeche Mode mit neuem Album "Spirit" Depeche Mode sind auch nach Jahrzehnten immer noch die Superstars des Synthie-Pops. Die rbb-Kultursendung "Stilbruch" über das neue Album "Spirit" und das Phänomen Depeche Mode.

Spezialkräfte schützten das Dresdener Konzert

Nach einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" ist das Konzert von Depeche Mode in Dresden am 7. Juni mit einer Spezialeinheit gesichert worden. Dem Bericht zufolge war dies eine Reaktion auf die jüngsten Anschläge in London. Die Einsatzkräfte seien speziell für den Antiterrorkampf ausgebildet. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich um eine Einheit, die im Rahmen des sächsischen Antiterrorpaketes unter anderem mit gepanzerten Fahrzeugen und Sturmgewehren ausgerüstet sind. Wie genau die Sicherheitsmaßnahmen der Berliner Polizei am Donnerstag rund um das Olympiastadion aussehen werden, wollte der Polizeisprecher nicht veröffentlichen. Er wies jedoch darauf hin, dass spezielle Einsatzkräfte jederzeit griffbereit seien und innerhalb von Minuten am Einsatzort sein können. Diese speziell ausgebildeten Kollegen probten regelmäßig den Ernstfall, auch wie sie im Berufsverkehr an neuralgische Punkte kämen.



Warm Up Party in den Hansa-Studios

Einen Abend vor dem ausverkauften Depeche Mode-Konzert stimmen sich einige Berliner Fans auf das Ereignis bei der offiziellen "Warm Up Party" im Meistersaal der Hansa Studios am Potsdamer Platz ein. Zu sehen gibt es eine Aufzeichnung des exklusiven Konzerts der Band vom März dieses Jahres im Funkhaus Berlin in der Nalepastraße. Außerdem sorgen DJs für den entsprechenden Sound. Zudem soll es signierte Ausgaben des Depeche Mode-Buchs "Monument" - auch "Bibel" genannt - geben.



Zusatzkonzerte im Januar in Berlin

Depeche Mode hat wegen der großen Nachfrage inzwischen zusätzliche Konzerte in Deutschland angekündigt. Am 17. und 19. Januar 2017 steht die Band noch einmal in Berlin auf der Bühne. Wie der Veranstalter mitteilte, sind zwischen November und Januar 2018 insgesamt acht weitere Auftritte bei der "Global Spirit Tour" vorgesehen. Der Vorverkauf beginnt an diesem Freitag ab 10 Uhr. Allein in Deutschland und der Schweiz hatten rund eine halbe Million Fans die Konzerte der aktuellen Tour verfolgt. Auftritte unter freiem Himmel wird es neben dem Konzert in Berlin, auch noch in Gelsenkirchen am 4. Juli geben. Sendung: Radio Berlin, 20.06.2017, 16.10 Uhr