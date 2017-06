Theaterkritik | Lange Nacht der Autorinnen - Flucht, Krieg und Marillenmarmelade

24.06.17 | 10:15 Uhr

Drei Stücke sind am Freitagabend am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt worden, in Kooperation mit Wien und Zürich. Sprachlich höchst unterschiedlich, doch thematisch teils nah beieinander: Es geht um Flucht – und um schauerliche Spießerhöllen. Von Fabian Wallmeier

Marillenmarmelade ist die Antwort auf alles. Die Mutter steht am Herd und kocht ein. "Damit immer was da ist", rührt sie hektisch mit ganzem Körpereinsatz in dem gelben Brei herum. Seit 20 Jahren haben sie und ihr Mann ihr Haus nicht mehr verlassen, erfährt man. In dieser Zeit sind die beiden zu einer unheimlichen, bösen und jeder Liebe zueinander entledigten Einheit gewachsen. "Wernereins" und "Wernerzwei" nennen sie sich. Sie ohrfeigt ihn regelmäßig, auch um das diffuse Gefühl der Bedrohung loszuwerden. Er tapert greisenhaft umher.

Leben in einem Karton mit Küchenzeile und Eckbank

Die zwei Hauptfiguren in "Kartonage" von Yade Yasemin Önder sehen aus wie heruntergedimmte Versionen von Herbert Fritschs grell kostümierten Slapstick-Männchen in seinen Inszenierungen an der Volksbühne: Sie tragen Alptraumkleider in Pastell, darunter fat suits, Wernerzwei auf dem Kopf eine wie festbetonierte Perücke - einst grell, nun verblichen.

Bei "Kartonage" gehen Text und Inszenierung perfekt zusammen. Önder erzählt lückenhaft, aber plastisch eine sehr böse und auf extrem düstere Weise witzige Familiengeschichte. Franz-Xaver Mayr hat sie für das Wiener Burgtheater angemessen grotesk und zunehmend derb inszeniert – und Michaela Flück hat dafür eine schön scheußliche Spießerhölle gebaut: Das Paar lebt in einer Art Karton mit Küchenzeile und Eckbank. Die Hinterwand ist nach vorn gekippt, ein Baumstamm hat die Behausung vertikal durchbohrt.

Verschwundene Tochter kehrt nach 16 Jahren zurück

Das geordnete Minimal-Leben der beiden Werners gerät aus den Fugen, als auf einmal ihre Tochter Rosalie die Kartonwand entlang in die Stube rutscht. Sie ist seit 16 Jahren verschwunden, Vater Werner hält sie für tot – der Zuschauer weiß es besser, im Ansatz zumindest: Ein auf eine Leinwand über der Behausung projizierter Film-Prolog hat ihre Geschichte schemenhaft erzählt. Sie hat einst als 14-Jährige versucht, mit ihrer Freundin aus der Kartonhölle zu fliehen. Es kam zu einem Unfall, die Freundin dabei offenbar ums Leben. Nun sitzt Rosalie plötzlich wieder da, mit schon wieder oder nach all den Jahren noch immer blutigem Knie. Ein Dreikampf bricht los, mit der von Petra Morzé phänomenal komisch und furchteinflößend überdreht gespielten Mutter im Mittelpunkt. Grotesk, brutal – und mit sehr viel Marillenmarmelade.

"Die Stadt wird gegangbangt – und wir gucken zu"

Bei der Langen Nacht der Autorinnen am Deutschen Theater ist "Kartonage" die mitreißendste und stimmigste Uraufführung. Die anderen beiden Premieren haben es im Vergleich etwas schwerer. "Your Very Own Double Crisis Club" von Sivan Ben Yishai erzählt eine viel größere Geschichte - ebenfalls lückenhaft, aber in ihren Einzelteilen sprachlich drastischer. Eine Stadt in einem Kriegsgebiet wird beschworen. "Die Stadt wird gegangbangt – und wir gucken zu", heißt es an einer Stelle. Sechs junge Männer und Frauen in blauen Arbeitsanzügen stehen auf der zunächst kahlen Hinterbühne der Kammerspiele. Sie tragen Sterne auf der Brust, die Assoziation liegt auf der Hand: Sie sind Europa. Oder sie wollen es sein. Sie danken den Zuschauern fürs Kommen, kündigen an, bald all ihre Habseligkeiten zu verkaufen – und kommen dann doch nicht dazu, so oft der Text auch neu ansetzt.

Sechs Schauspieler in Blau mit Sternen - ein Symbol für Europa.

Die Schilderungen des Krieges, der Angriffe, des Sterbens, der Vergewaltigungen sind drastisch und eindringlich. Doch der Text distanziert sich auch immer wieder von seiner eigenen Eindringlichkeit: "Kriegsporno" sei das, heißt es an einer Stelle. Yishai nimmt immer wieder auch die Außenperspektive ein, lässt die sechs Schauspieler das Publikum immer wieder direkt ansprechen, blickt auf die Bühnensituation und die Unmöglichkeit des Erzählens. Dabei kippt der Text leider immer wieder ins Neunmalkluge ab, stellt die Jonglage mit den Ebenen allzu stolz aus.

Spießerhölle mit Trophäe und Katze

Was András Dömötör in seiner Produktion für das Deutsche Theater daraus macht, ist allerdings wirklich spektakulär. Er nimmt das Springen zwischen den Ebenen als Anlass für den ganz großen Bühnenzauber, mit offenem Kulissengeschiebe und Perspektivwechseln. Man hat das ähnlich zwar schon oft gesehen, aber in einer solchen Fülle und so gut getimet nur selten. Allein wie Dömötör nach einer guten halben Stunde Felix Goeser und Judith Hofmann als vermeintliche Hauptfiguren des Abends einführt, ist ein großer Spaß – und bleibt hier nur angedeutet, um ihn nicht zu verderben. Am Ende stehen die beiden zusammen mit den sechs Europablauen in einer, im Vergleich zu der in "Kartonage" viel plastischeren, Spießerhölle mit Trophäe an der Wand und Katze im Korb – und der Text endet mit seinem abermaligen Neubeginn.

"Wenn du kannst, fang an zu weinen!"

Afsane Ehsandar erzählt ebenfalls von der Flucht, aber viel weniger eindeutig und plakativ. "Welches Jahr haben wir gerade?" ist der sanfteste und rätselhafteste Text der Langen Nacht der Autorinnen. Ein Mann und zwei Frauen, dazu eine dritte vom Band, lassen in ihrem Gespräch nur in Ansätzen erfahren, was passiert ist. Die drei Frauen sind eigentlich eine: Sie doppeln einander, übergeben sich gegenseitig den Text.

Sanft und rätselhaft, aber ohne wirkliche Nähe: die drei Schauspieler aus "Welches Jahr haben wir gerade?"

Eine Begegnung auf einem Feldweg spielt eine Rolle, den die Frau auf dem Weg zu einem FKK-Strand mit dem Fahrrad entlangfuhr. Ein Gefängnisaufenthalt wird angedeutet, die Flucht über Griechenland erwähnt, eine abgebrochene Schwangerschaft angerissen – und der Blick wird immer wieder in die unmittelbare Zukunft gerichtet: Ein Verhör oder ein offizieller Gesprächstermin steht bevor, möglicherweise bei der Ausländerbehörde. "Wenn du kannst, fang an zu weinen", bläut der Mann der Frau ein.

Vielleicht hätte Marillenmarmelade geholfen?

Mélanie Huber hat den dichten Text für das Schauspielhaus Zürich als intimes Kammerspiel inszeniert. Bei der Uraufführung in der Box stehen die drei Schauspieler auf dem Grund eines leeren Schwimmbeckens, in dem eine Werkstatt eingerichtet ist. Das Fahrrad aus dem Text wird direkt aufgegriffen: Die Frauen hängen es an Ketten und flicken das Loch im Schlauch. Dabei setzen alle drei immer wieder zu dreistimmigen Gesängen mit orientalischem Einschlag an. Kurze Textpassagen werden so wiederholt und kontrastiert. Doch der Text bleibt im Ganzen verschlossen, es entsteht trotz der intimen Anordnung keine wirkliche Nähe. Vielleicht hätte man etwas Marillenmarmelade dazu reichen sollen? Die ist schließlich die Antwort auf alles.

Alle drei Stücke sind am Samstagabend wieder im Deutschen Theater zu sehen. "Your Very Own Double Crisis Club" wird danach ins Repertoire des Hauses übernommen, ebenso wie "Welches Jahr haben wir gerade?" am Schauspielhaus Zürich und "Kartonage" am Wiener Burgtheater. Sendung: Inforadio, 24.06.2017, 09:55 Uhr