Die Columbiahalle ist nicht ausverkauft an diesem Abend, aber das ist ganz ok, denn so ist es nicht ganz so stickig. Auch mit nur geschätzten 2.000 Zuschauern ist es schon so heiß in dem Laden, dass die Securitys die Notausgangtüren offen lassen, um für ein bisschen Durchzug zu sorgen. Vergebens. Die Zuschauer sind schnell schweißnass, sie sind außerdem jung und schön und tätowiert, zu zwei Dritteln weiblich und sehen auf seltsame Weise alle gleich aus. So vom Style her. Natürliches Habitat: Nord-Neuköllner Hipster WG. Und da würde auch Devendra Banhart gut hinpassen.

Kusshände werfend kommt Banhart gemeinsam mit seinen vier Musikern auf die Bühne, dunkler Vollbart, Wuschelkopf, spindeldürr, kariertes Sweatshirt, Birkenstocksandalen. Mit verschränkten Armen wartet er auf seinen Einsatz, singt dann unvermittelt los, ohne sich zu rühren - und reißt plötzlich die Arme in die Luft, als würde er sich selbst dirigieren. Dabei singt er schön und weich und klar. Ein seltsamer Typ . Die Lieder sind tief und zerbrechlich, gerade die neuen, ganz ruhig und berührend.