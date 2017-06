Noch zwei Berlinalen wird der langjährige Direktor Dieter Kosslick "wie immer" leiten: die Festivals 2018 und 2019. Welche Rolle Kosslick danach bei der Berlinale spielen wird, ist ungewiss. Das sagte der 69-Jährige am Dienstag dem rbb: "Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Ob ich dann da noch eine Rolle spiele oder nicht, das müssen meine Gesellschafter entscheiden. Und ob ich das dann auch noch will, das wird dann beredet - wie das immer so ist, wenn Verträge auslaufen."