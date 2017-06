Fête de la Musique zur Mittsommernacht - Kommt rum!

21.06.17 | 06:30 Uhr

Die kürzeste Nacht des Jahres ist in Berlin und Potsdam inzwischen nicht mehr nur mit Helligkeit, sondern auch mit jeder Menge Musik verbunden: Die Fête de la Musique steht an. Es wird gesungen, getanzt und diesmal sogar in einer finnischen Sauna stilecht geschwitzt.

In dieser Mittsommernacht 2017 - die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag - zelebriert Finnland in Berlin sein 100-jähriges Jubiläum. Die Botschaft lädt zum großen Mittsommerfest ein. Auf der Website des Landes heißt es: "Wir holen den Zauber der einzigartigen nordischen Weißen Nacht mitten in den Berliner Stadtteil Tiergarten, auf den Innenplatz der Nordischen Botschaften."



Birken, Sauna und Blumenkränze

Das Fest ist Teil der Fête de la Musique, die am selben Abend Berlin und Brandenburg beschallen wird. Für die Mittersommernacht, die anders als in Finnland, in Berlin irgendwann doch dunkel wird (Sonnenuntergang am 21.06.2017 um 21.33 Uhr) soll sich der Innenhof der Nordischen Botschaften in eine Sommerlandschaft verwandeln. Die Besucher erwarten "duftende Birken, finnische Spezialitäten und der Dampf der auf dem Platz geheizten Sauna – eine einzigartige 360°-Finnland-Erfahrung". So sollen sogar Blumenkränze gebunden werden.

Tango à la Kaurismäki

Musikalisch wird die Mittsommernacht vom finnischen Tango dominiert. Konkret wird Tango Alakulo zu hören sein, die die Geschichte Finnlands als Musiktheater-Show erzählen wollen. Mit neu arrangierten Tangos werden den Angaben zufolge die wichtigsten Wendungen des finnischen Alltagslebens im Laufe der Jahrzehnte selbstironisch erzählt. Außerdem soll es Jazz geben, von der Band Dalindèo, die mit ihren Stücken Kino-Feeling à la Kaurismäki enstehen lassen. Los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Mittsommernacht wird auch im Netz per Livestream übertragen.



Zunächst nur noch ein Mal im Mauerpark

Traditionell rappelvoll wird es bei der Fête de la Musique im Mauerpark. Die Musik auf der großen Bühne - gleich beim Amphitheater, das für seine Karaoke-Shows sonntags beim Flohmarkt bekannt ist - wird sich auch diesmal zwischen Electronic, House, Hip Hop, Funk und Soul bewegen. Stargast ist Thundercat, dessen Auftritt für 19.40 Uhr geplant ist. Los geht's im Mauerpark bereits um 16 Uhr. Es empfiehlt sich pünktlich zu kommen, denn 2016 war der Andrang so groß, dass der Park wegen Überfüllung fast geschlossen werden musste. Auch hier ist der Eintritt frei. Fête de la Musique im Mauerpark ist in diesem Jahr vorerst das letzte Mal. Ab Sommer 2017 bauen die Berliner Wasserbetriebe einen Stauraumkanal unter dem Park, so dass das Gelände 2018 und 2019 nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden kann.



50 deutsche Städte im Fête-Fieber

In Berlin sind es rund 100 Bühnen, auf denen zur Mittsommernacht Musik gemacht wird. Das Festival, das 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus in Paris begann, ist zu einem globalen Super-Ereignis geworden. In 540 Städten weltweit, davon 300 in Europa (50 in Deutschland), wird Musik aller Stilrichtungen gefeiert. Alle Bands, Orchester, Chöre und Solisten treten an diesem Tag ohne Honorar auf.

Immer mehr Bühnen in Potsdam dabei

Auch Potsdam kann inzwischen auf eine Tradition zum Fête de la Musique zurückblicken. Im vergangenen Jahr waren es den Veranstaltern zufolge 37 Bühnen, auf denen Musiker aufgetreten sind. In diesem Jahr sind es sogar schon 40 Bühnen, wie es heißt. Die Veranstalter versprechen, man könne von Drewitz bis nach Bornstedt tanzen, im eigenen Kiez bleiben oder auch bewusst bislang unentdeckte Orte entdecken. "Langweilig wird es nirgendwo und für jedes Ohr spielt irgendwo die passende Musik", so die Macher. Rund 100 Bands, Solisten und DJs treten auf.

