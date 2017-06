Großartige Musiker an jeder Ecke

Fête De La Musique in Berlin

Auf knapp 100 Bühnen haben die Berliner die Fête De La Musique gefeiert. Das kostenlose Musikfest gibt es seit 1995 in der Hauptstadt und neben Profis auf großen Bühnen sind hier auch Laien und Amateurkünstler gern gesehen. Von Jakob Bauer

Wer die Wahl hat, hat die Qual, das gilt bei der Fête de la Musique ganz besonders, denn wo um alles in der Welt soll man bei diesem Riesenprogramm anfangen? Die Wahl fällt auf den Beach Mitte – die Strandbar verspricht einen entspannten Einstieg: Yoga machen zu Live-Musik. 50 Menschen sitzen um kurz vor Fünf auf viereckigen Kissen, es riecht nach Kräuteraufguss und eine Band spielt meditative Mantren. Die Gäste massieren sich gegenseitig, manche singen mit, andere tanzen mit ihren Hüften die "Unendlichkeits-Acht" und ein Pärchen knutscht.

Mental gestärkt geht's um sechs weiter nach Kreuzberg in den bekannten Techno-Club "Gretchen". Hier spielen viele elektronische Live-Acts und DJs. Aus dem Garten des Clubs schallen Hip Hop-Beats, im Hof davor sitzen hippe Twens mit bunten Caps und schwarzen Jutebeuteln. Sie trinken die Flaschen leer, die sich nicht mit reinnehmen dürfen. Im Garten selbst sind ältere Damen mit Fahrrädern, Eltern mit Kindern und auffallend viele Jugendliche. Die, die sonst nicht reindürfen oder wollen, geben sich heute bei de Fête de la Musique gepflegte Bass-Beats und Elektronik-Exzesse.

Vielleicht nicht wirklich "überall", aber doch zumindest gefühlt wird in der Stadt an allen Ecken und Enden und regelmäßig zum Sommerbeginn Musik gemacht. Umsonst und draußen.

Fete de la Musique in der Stadt

Durchschnaufen in der Heilig-Kreuz-Kirche am Halleschen Tor. Hier spielen die Les Jeunes Classiques von 16 bis 21 Uhr Stücke von Brahms, Schumann, Bach oder Fauré. Ein Ruhepunkt im Kreuzberger Rummel.

Der Abend bricht an und es wird immer lauter: Auf ins Herz der Fête De La Musique, Ecke Friedrichshain/Kreuzberg. Auf und um die Oberbaumbrücke an der Warschauer Straße herum tönt es unentwegt. Hier sind die Straßenmusiker, die heute zu Straßenstars werden: Ein Kerl in Goldbrokat der zu seinen seltsamen Liedern herumhüpft, eine zehnköpfige Brassband, eine Trommelgruppe, und unter einer Brücke sitzt ein Mann, nur mit seiner Gitarre.