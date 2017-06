Video: Brandenburg aktuell | 13.06.2016 | Wioletta Weiss

Haltestelle Woodstock - "Wenn sie mich fragen, kann das Festival stattfinden"

13.06.17 | 22:28 Uhr

"Haltestelle Woodstock" - so heißt das größte Rockfestival in Polen. Auch in diesem Jahr werden in Kostrzyn hunderttausende Musikfans erwartet. Die rechtskonservative Regierung will das Event an der Oder am liebsten verbieten, doch die Veranstalter halten dagegen.

Knapp zwei Monate vor dem großen Open Air-Festival "Przystanek Woodstock" (3. bis 5. August) erscheint das Veranstaltungsgelände nahe der Oder noch wie eine absolute Idylle. Doch schon in 50 Tagen soll dort die größte Party Europas steigen. Im vergangenen Jahr haben an der brandenburgisch-polnischen Grenze knapp 400.000 Fans gefeiert. Ob an der "Haltestelle Woodstock" auch in diesem Sommer so viele Menschen aussteigen werden, ist allerdings noch offen.



"Hinter der Westgrenze, in Berlin"

Denn der polnische Innenminister Mariusz Błaszczak von der rechtskonservativen Regierungspartei PiS würde das Festival am liebsten verhindern - wegen der aus Deutschland drohenden Terrorgefahr: "Hinter der Westgrenze, in Berlin, gab es im Dezember letzten Jahres einen Terroranschlag, bei dem auch ein Pole ums Leben gekommen ist, der dem Terroristen heldenhaft Widerstand geleistet hat", sagte der Minister einem polnischen Radiosender. In einem Twitter-Eintrag wirft die Regierungspartei dem Veranstalter vor, dass er Flüchtlinge aus Frankfurt (Oder) eingeladen habe und die Terrorgefahr damit steigen würde. Das lässt der Woodstock-Chef Jurek Owsiak nicht auf sich sitzen. Beim Nachrichtensender tvn betont er, dass auch diesmal erhöhte Sicherheitsvorkehrungen gelten müssten - und zwar wegen der globalen Terrorgefahr, nicht wegen der aus Deutschland eingeladenen Flüchtlinge.



Polizei macht strenge Sicherheitsauflagen

In Kostrzyn (Küstrin), weit weg von Warschau, laufen die Vorbereitungen unterdessen auf Hochtouren. Alle Mitarbeiter der örtlichen Behörden sind beschäftigt - denn die Polizei hat neue Auflagen erteilt. "Wir haben mehr Pflichten, müssen noch mehr Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen", sagt Andrzej Kunt, der Bürgermeister von Kostrzyn. "Das Gelände muss umzäunt werden, Autos bleiben auf gesonderten Parkplätzen. Wir machen Einlasskontrollen und müssen die ganze Veranstaltung genau überwachen", so der Verwaltungschef.

Innenminister könnte Festival kippen

Letztlich ist Kunt für das Festival verantwortlich, und er will "Ja" sagen. Doch der Innenminister in Warschau, das weiß auch Kunt, kann jederzeit alle Massenveranstaltungen verhindern oder unterbrechen, wenn es Hinweise auf eine akute Terrorgefahr geben sollte. Das macht dem Planungsstab in Kostrzyn große Sorgen. "Wenn Sie mich fragen, ob Woodstock stattfinden wird, dann kann ich heute um 11 Uhr sagen, dass wir kein Verbot für Massen-Events in Polen haben", sagt Kunt. Das könne sich aber auch ändern, in einer Stunde, in einer Woche, ganz zu schweigen von einem ganzen Monatszeitraum. "Und wenn die Terrorgefahr wächst, wird das Festival abgesagt." Mit Informationen von Wioletta Weiss