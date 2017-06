Die Polizei hat zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geplant, vor allem mit vorgelagerten Straßensperren. Sie sagt, es ist eine "abstrakte" Gefährdungslage, es sind also keine Pläne bekannt, die besagen, dass der Karneval ein besonderes Anschlagsziel wäre. Das wäre dann eine "konkrete" Gefährdungslage. Wir sind in direktem Kontakt mit den Behörden und der Polizei und verlassen uns auch auf deren Expertise. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im öffentlichen Raum, die kann es nicht geben. Auch Sicherheitskontrollen bieten nicht immer eine Garantie. Am Ende entscheidet jeder selbst, ob er sich auf eine solche Großveranstaltung begibt oder nicht.

Das Ganze hat mindestens zwei Seiten: Einerseits zeigen die Medien natürlich vor allem, was sich gut verkauft. Und das ist im Zweifelsfall vielleicht eine brasilianische Tänzerin - was vielleicht als Klischee verstanden werden kann. Andererseits: Wer wären wir, wenn wir einer brasilianischen Frau vorschreiben, wie sie Karneval zu feiern hat? Das ist ein Fest der Communities in Berlin, so ist es auch entstanden: als Zeichen auf die ersten rechten Anschläge Anfang der Neunzigerjahre, in Solingen, in Rostock-Lichtenhagen. Und wie sich die Communities zeigen wollen, ist sehr verschieden. Jenseits der Klischees gibt es Gruppen, die sich seit Jahren politisch engagieren, die täglich mit Geflüchteten arbeiten, Gruppen, die ihre Ursprungskultur in eine Zukunft bringen wollen. Wir haben über 4.000 Teilnehmer, die sicherlich alle einen anderen Grund haben, mitzumachen. Zu Recht, sie sind ja Teile dieser Stadt.



Das Gespräch führte Ula Brunner, Redaktion rbb|24