Audio: Kulturradio | 21.06.2017 | Interview mit Jazz-Redakteur Ulf Drechsel

Ab 20 Uhr im Video-Livestream - Saxofonist Gebhard Ullmann erhält Jazzpreis Berlin

22.06.17 | 15:14 Uhr

Der Saxofonist Gebhard Ullmann zählt zu den ganz Großen der Berliner Jazz-Szene. Am Abend bekommt er als erster den neu ausgelobten Jazzpreis Berlin vom rbb-Kulturradio und dem Land Berlin. Verleihung und Konzert laufen im Video-Livestream auf rbb|24.

Erstmals wird in diesem Jahr der Jazzpreis Berlin verliehen: Als erster Preisträger erhält der in Berlin lebende Saxofonist Gebhard Ullmann am Donnerstag im Kleinen Sendesaal des rbb die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung. Der Preis wird vom rbb-Kulturradio und dem Land Berlin verliehen. Die Initiative zu diesem neuen Preis ging vom Verein IG Jazz Berlin aus.

Ullmann habe musikalische Maßstäbe gesetzt und mit neuen musikalischen Konzepten immer wieder Aufmerksamkeit erzielt, hieß es vorab in der Begründung. Der Musiker und Komponist engagiere sich seit mehr als 30 Jahren in der Kulturpolitik, hieß es weiter. Er lebt seit 1983 in Berlin und prägt seither die Jazz-Szene der Stadt. Auf der Bühne wird aber nicht nur geredet, sondern auch Musik gemacht: Gebhard Ullmann gibt mit seiner neuen Band mikroPULS ein Konzert. Wer nicht live dabei sein kann, für den wird die Verleihung und das Konzert ab 20 Uhr auch im Video-Livestream auf Kulturradio und rbb|24 übertragen.

Musikalische Maßstäbe gesetzt

Immer wieder hat Ullmann mit neuen musikalischen Konzepten Aufmerksamkeit erzielt. In den 1980er Jahren waren es das Duo mit dem Gitarristen Andreas Willers oder Bands wie "Die Elefanten", "Minimal Kids", das "Silent Jazz Ensemble" oder "Out To Lunch". In den 1990er Jahren setzte er mit "TaLam" neue klangästhetische Maßstäbe. Zunächst spielte Ullmann im Duo mit dem Akkordeonisten Hans Hasler alle Reed-Instrumente im Multitrack-Verfahren selbst, später erweiterte er die Besetzung um bis zu zehn Bläser und einen Akkordeonisten.

Engagement auch auf kulturpolitischer Ebene

Gebhard Ullmann, der längere Zeit abwechselnd in Berlin und New York lebte, hält seit vielen Jahren enge kreative Kontakte zur US-amerikanischen Szene, was in kontinuierlich arbeitenden transatlantischen Bands wie "Conference Call" oder "Basement Research" seinen Niederschlag findet. Er arbeitet regelmäßig mit Musikerinnen und Musikern der Berliner Szene zusammen, mit denen er sich auch im Grenzbereich zwischen Jazz und Neuer Musik bewegt. Genannt seien unter anderem das "Clarinet Trio", Duos mit Achim Kaufmann oder Almut Kühne, Gruppen wie "Gulf of Berlin", "E&U Mann" oder "Bass X 3". Darüber hinaus engagiert sich Gebhard Ullmann seit mehr als 30 Jahren auf kulturpolitischer Ebene. Er gehörte im Westberlin in der 80er Jahren zu den Mitbegründern der Musikerinitiative "Jazzfront Berlin", die zahlreiche, bis heute bestehende Jazz-Förderprogramme der öffentlichen Hand auf den Weg gebracht hat. Seit 2013 ist Gebhard Ullmann Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker (UDJ).