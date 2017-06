2013 übermalte Jim Avignon ohne Erlaubnis sein eigenes, denkmalgeschütztes Bild an der Eastside Gallery. Am Freitag eröffnet er seine neue Ausstellung. "Permanent Jetlag" nennt sie der Berliner Künstler, für den die Gegenwart immer interessanter ist als die Vergangenheit. Von Jakob Bauer

Die meisten Bilder sind bunt und groß, manche über zwei Meter hoch und eineinhalb Meter breit. Die Proportionen in den Werken stimmen nie, alles ist überzeichnet und überzogen. Die Menschen sind größer als die Häuser, die Tiere verhalten sich wie Menschen. Einfache Geometrie, Ecken, Ovale und Kreise bestimmen die Formen. Die Acrylfarben strahlen hell und hunderte skurrile Figuren starren einen vom Papier herab an.



Manche Bilder haben einen abstrakten Inhalt, geben nur lose Assoziationshilfen, wie "The Last Episode": Ein Hund mit Hut, eine Frau, ein Mann mit Käfigkopf und ein Handy treiben auf einer Eisscholle.



Andere sind deutlich expliziter. "'My New Apps' ist eine Art Telefoncharakter, der seine neuen Apps vorstellt", erklärt Jim Avignon. "Es bleibt dem Betrachter überlassen, ob das wirklich ein Telefon oder ein zum Telefon gewordener Mensch ist, der letztendlich seine Gesundheit, seine Liebe, seinen Humor als App neu eingekleidet."