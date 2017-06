Karneval der Kulturen Berlin 2017 - Fast schon eine Überraschungsparty

01.06.17 | 10:44 Uhr

Weniger Gruppen beim Straßenumzug, schärfere Sicherheitsvorkehrungen und das nötige Geld kam erst kurz vor knapp zusammen - der Berliner Karneval der Kulturen startet am Pfingstwochenende nicht gerade unbeschwert. Es gibt trotzdem genug Gelegenheit zu feiern.

Auf den letzten Drücker eine Party für hunderttausende Gäste zu arrangieren, ohne die Gewissheit, ob am Ende auch wirklich das nötige Geld da ist - das sind die Organisatoren des Karnevals der Kulturen längst gewohnt. In diesem Jahr aber war es so knapp wie noch nie: Bis zwei Wochen vor dem Start am Pfingstwochenende (2. - 5. Juni) war unklar, wer die noch offenen 185.000 Euro bezahlen würde - dann übernahm der Berliner Senat die Kosten. Nun können die Berliner und die vielen Touristen zum 22. Mal den Karnevalsumzug und das Straßenfest feiern, im vergangenen Jahr kamen hunderttausende Besucher zu der vier Tage langen Party. 2017 rechnen die Veranstalter sogar mit gut einer Million Gästen, nicht zuletzt, weil wegen des zeitgleich stattfindenden Turnfestes mehr Leute in der Stadt sind.

Die bunte Parade beginnt am Pfingstsonntag um 12:30 Uhr am Hermannplatz und zieht über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße bis zur Möckernstraße. rbb|24, rbb-fernsehen.de und radioeins.de übertragen den Umzug fünf Stunden lang per Livestream. Ab 21:30 Uhr beginnt die BSR mit dem Aufräumen. Auf dem Straßenfest rund um den Blücherplatz spielen von Freitagnachmittag bis Pfingstmontag auf vier Bühnen 100 Bands und DJs aus vielen Regionen der Welt. Dazu werden 300 Stände mit Kunsthandwerk und Essen aufgebaut.

Der KdK im rbb - rbb berichtet vom 22. Karneval der Kulturen am 3. und 4. Juni 2017: TV-Reportage, Radioeins „in Farbe“, fünf Stunden Livestream, Onlineberichte und der Soundtrack zum Umzug



Eingerissene Mauern und Heavy Metal auf Rollschuhen

Wie aufregend die Vorbereitungen in diesem Jahr waren, zeigen die rbb Reporter am Samstagabend im Fernsehen: Für "Berlin tanzt Samba" haben sie die Akteure vor dem großen Fest begleitet. Beim traditionellen Umzug machen dieses Jahr etwas weniger Gruppen mit. Die Veranstalter konnten bei ihrer Planung nur darauf spekulieren, dass alles gutgehen würde - Gewissheit hatten sie nicht. Diese Unsicherheit schreckte manche ab: Im vergangenen Jahr zogen etwa 5.000 Menschen in 73 Gruppen durch Kreuzberg, in diesem Jahr werden es rund 900 Teilnehmer und zehn Gruppen weniger sein. Viele Gruppen widmen sich in diesem Jahr besonders politischen Themen. So wird die mexikanische Musik- und Theatergruppe "Calaca" in Anspielung auf Donald Trump neu gebaute Mauern immer wieder einreißen. Ein anderes Highlight: Die Berliner Rollschuh-Künstler von "Rollers Inc." spielen eine Heavy-Metal-Jam-Session, während sie durch die Kreuzberger Straßen rollen.

Sicherheitsfirmen waren ausgebucht

Gefeiert wird in diesem Jahr unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen - und besonders das Thema Sicherheit hätte den Karneval fast zum Scheitern gebracht. Weil mit dem Evangelischen Kirchentag und dem Internationalen Deutschen Turnfest rund um Pfingsten neben dem Karneval mehrere Großveranstaltungen stattfinden, hatten die Veranstalter Probleme, mit dem vorhandenen Geld genügend Sicherheitspersonal zu finden. Dazu kommen schärfere Gesetze: Seit dem 1. April gilt das neue "Arbeitnehmerüberlassungsgesetz", dadurch ist es wesentlich aufwändiger, Leiharbeiter zu übernehmen - wie in der Vergangenheit geschehen, wenn eine Sicherheitsfirma kurzfristig mehr Mitarbeiter für eine Veranstaltung brauchte. Nun müssen Sicherheitsleute aus anderen Städten nach Berlin kommen - und das wird entsprechend teurer. Nicht nur wegen des Terroranschlags in Manchester plant die Berliner Polizei strengere Schutzmaßnahmen für das Fest - sie spricht von einer "abstrakten Gefährdungslage", wie sie seit Monaten bei solchen Großveranstaltungen gilt. Sie setzt mehr Beamte ein und baut unter anderem vorgelagerte Straßensperren auf. Zäune um das Festgelände standen zur Debatte, wurden von Veranstaltern und Polizei aber verworfen - weil sie nicht grundsätzlich die Sicherheit erhöhten. Den Karneval aus Angst vor Terror gar abzusagen, habe nie zur Debatte gestanden, sagte die KdK-Leiterin Nadja Mau: "Die Akteure der Veranstaltung haben sich entschieden, ihre Freiheit nicht der Angst zu opfern. Sie gehen auf die Straße und zeigen, was sie in diesem Jahr bewegt."

Hermannplatz und Hasenheide werden komplett gesperrt

Der Start ins Festwochenende lässt sich gut an: Sonne und bis zu 26 Grad werden für Freitag vorhergesagt, das Straßenfest am Blücherplatz öffnet um 16 Uhr. Am Samstag soll es sogar noch wärmer werden - der Kinderkarneval startet um 15 Uhr am Mariannenplatz, er wird diesmal wohl die einzige Gelegenheit bieten, einen Umzug bei Hochsommerwetter zu erleben. Denn ausgerechnet der große Umzug am Sonntag dürfte nicht soviel Glück haben: Für den Nachmittag und Abend werden Gewitter erwartet, bis zum Ende des Karnevals am Montag um 19 Uhr bleibt es frisch. Wer neu in Berlin ist, ein Auto hat und das Spektakel noch nicht kennt: der Hermannplatz, die Hasenheide, Gneisenaustraße, Teile der Yorckstraße und die Urbanstraße bis Geibelstraße sind von Sonntag um 6 Uhr bis Montag um 7 Uhr komplett gesperrt - wer sein Auto dort stehenlässt, wird abgeschleppt.