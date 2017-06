Umzug von Großaufgebot geschützt - Polizei: "Wir haben gute Sicherheitskonzepte für den Karneval"

04.06.17 | 13:43 Uhr

Der Umzug des Karneval der Kulturen zieht zur Stunde durch Berlin. Die Polizei ist mit rund 1.000 Beamten im Einsatz. Mit mobilen Straßensperren und Kontrollen sichert sie die Veranstaltung.

Der Umzug des Karneval der Kulturen ist am Hermannplatz gestartet. Rund 3.100 kostümierte Teilnehmer in 58 Gruppen aus vielen Länder ziehen durch Neukölln und Kreuzberg. Tänzer der deutsch-brasilianischen Gruppe "Sapucaiu No Samba" und Läufer auf Stelzen führten den bunten Zug an.

Zehntausende Zuschauer tanzen mit zu Symba-Rhytmen und lassen sich auch durch den Regen nicht die Laune verderben. rbb|24, rbb-fernsehen.de und radioeins.de übertragen den Umzug ab 14 Uhr fünf Stunden lang per Livestream.

189 Autos vor Beginn umgesetzt

Die Berliner Polizei sieht sich nach den Anschlägen in London (tagesschau.de) gut gerüstet, den Umzug zu sichern. "In Berlin gibt es eine abstrakte Gefährdungslage, daran hat sich nichts geändert. Wir gehen an solche Groß-Veranstaltungen jedoch sehr sensibel heran und haben sehr gute und abgestimmte Konzepte, um sie zu schützen", sagte Polizeisprecherin Heidi Vogt am Sonntag rbb|24. Insgesamt seien rund 1.000 Polizeibeamte beim Umzug im Einsatz, teilweise in Zivil, um gegen Taschendiebe vorzugehen. Hinzu kommen die Sicherheitskräfte der privaten Firmen, die die Veranstalter selbst einsetzen. Der gesamte Veranstaltungsort ist als "verkehrsfreier Raum" gekennzeichnet, Fahrzeuge werden weiträumig fern gehalten. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, wurden vor Beginn des Umzuges entlang der Strecke 189 Autos aus den extra eingerichteten Halteverbotsbereichen umgesetzt.

Betonpoller kommen nicht zum Einsatz, wie schon beim Kirchentag werden Polizeiautos auf Zugangswegen versetzt geparkt, um Zugänge zu versperren. Nur mit einer Sondergenehmigung dürfen Zulieferer, die Material zu Ständen und Gruppen transportieren, auf das Gelände. "Auch bei diesen Zuliefer-Fahrzeugen werden die Polizeibeamten vor Ort Kontrollen durchführen", sagte Vogt.



Umzug wird wohl im Regen starten

Die Veranstalterin Ruth Hunsdoerfer hatte rbb|24 vorab in einem Interview gesagt, es seien keine Pläne bekannt, dass der Karneval ein besonderes Anschlagsziel wäre. Eine hundertprozentige Sicherheit im öffentlichen Raum könne es zwar nicht geben. Der Karneval der Kulturen sei aber eine Veranstaltung, die in ihrer integrativen Kraft "das beste Mittel gegen Terror" sein könne. "Es ist unsere Entscheidung zu sagen: Lassen wir die Angst gewinnen oder leben wir unser Leben weiter?" Wer bei der Veranstaltung ist, kann einen Regenschirm gut gebrauchen. Rainer Buchhop, Meteorologe bei der Meteogroup, sagte rbb|24 am Sonntagmittag, er rechne damit, dass sich der Regen noch bis zum Nachmittag fortsetze. "Es wird eher mäßig regnen, richtige Regenschauer erwarten wir eher nicht." Ab 17 Uhr heitere es dann vom Westen her auf. "Auch die Sonne könnte sich nochmal zeigen", sagte Buchhop.



62 Gruppen und rund 4.100 Teilnehmer

In diesem Jahr beteiligen sich weniger Gruppen an dem Umzug - im vergangenen Jahr zogen etwa 5.000 Menschen in 73 Gruppen durch Kreuzberg, in diesem Jahr werden es rund 4.100 Teilnehmer und 62 Gruppen sein. Das liegt daran, dass der Karneval in diesem Jahr wegen gestiegener Kosten für das Sicherheitspersonal lange Zeit fraglich war. Erst kurz vor dem geplanten Start sprang der Senat ein und sagte zu, die Mehrkosten zu übernehmen.

Viele der Gruppen, die mitmachen, widmen sich in diesem Jahr politischen Themen. So wird die mexikanische Musik- und Theatergruppe "Calaca" in Anspielung auf Donald Trump neu gebaute Mauern immer wieder einreißen.

Rund 100 DJs und Bands

Begonnen hat die 22. Ausgabe des Karnevals der Kulturen am Freitagnachmittag mit einem Straßenfest rund um den Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg. Bis Pfingstmontag spielen dort auf vier Bühnen rund 100 Bands und DJs aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Dazu bieten 300 Stände internationales Kunsthandwerk und Essen. Im vergangenen Jahr kamen hunderttausende Besucher zu der vier Tage langen Party. 2017 rechnen die Veranstalter sogar mit gut einer Million Gästen, nicht zuletzt, weil wegen des zeitgleich stattfindenden Turnfestes mehr Leute in der Stadt sind.

Den großen Karnevalsumzug übertragen rbb24 und Radioeins im Livestream ab 14 Uhr.



Mit Informationen von Anke Michel, radioBerlin Sendung: Inforadio, 04.06.2017, 8 Uhr