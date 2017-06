Am Blücherplatz in Berlin-Kreuzberg geht für Autofahrer derzeit wenig, aber Autofahren soll man ja auch nicht nach den ganzen Mojitos. Seit Freitag wird hier der Karneval der Kulturen gefeiert, am Sonntag steigt der große Umzug - dann kriegt auch Mr. President sein Fett weg.

Mit einem Straßenfest rund um den Blücherplatz hat am Freitagnachmittag in Berlin-Kreuzberg der 22. Karneval der Kulturen begonnen. Bis Pfingstmontag spielen auf vier Bühnen rund 100 Bands und DJs aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt. Dazu bieten 300 Stände internationales Kunsthandwerk und Essen.

Höhepunkt des Festes ist der Karnevalsumzug am Sonntag. Die bunte Parade beginnt am Pfingstsonntag um 12:30 Uhr am Hermannplatz und zieht über die Hasenheide, Gneisenau- und Yorckstraße bis zur Möckernstraße. rbb|24, rbb-fernsehen.de und radioeins.de übertragen den Umzug fünf Stunden lang per Livestream.

In diesem Jahr beteiligen sich weniger Gruppen an dem Umzug - im vergangenen Jahr zogen etwa 5.000 Menschen in 73 Gruppen durch Kreuzberg, in diesem Jahr werden es rund 900 Teilnehmer und zehn Gruppen weniger sein. Viele Gruppen widmen sich in diesem Jahr besonders politischen Themen. So wird die mexikanische Musik- und Theatergruppe "Calaca" in Anspielung auf Donald Trump neu gebaute Mauern immer wieder einreißen.