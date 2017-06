Trotz des anhaltenden Regens kamen am Pfingstsonntag Hunderttausende zum Straßenumzug des Karnevals der Kulturen. Friedlich und ausgelassen feierten sie gemeinsam ihre kulturellen Besonderheiten. Am Pfingstmontag wird auf dem Straßenfest weitergefeiert.

Das Organisationsteam des Berliner Karnevals der Kulturen hat eine positive Zwischenbilanz gezogen. Trotz langanhaltender Niederschläge haben am Pfingstsonntag rund 400.000 Menschen den traditionellen Straßenumzug gefeiert . Mehr als 4.000 Tänzer und Musiker hatten an der Parade teilgenommen.

Mit dem insgesamt viertägigen Fest im Stadtteil Kreuzberg, das seit 1996 jedes Jahr am Pfingstwochenende stattfindet, werben die Teilnehmer und Besucher für kulturelle Vielfalt und künstlerische Freiheit.

Neben dem Umzug als Höhepunkt des Karnevals der Kulturen gab es von Freitag bis Pfingstmontag ein großes Straßenfest mit einem umfangreichen Bühnenprogramm am Blücherplatz in Kreuzberg. Schirmherrschaft des Karnevals der Kulturen ist Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD).

"Wir sind glücklich, eine friedliche Veranstaltung erlebt haben zu können", sagte die Leiterin des Karnevalsbüros, Nadja Mau, zum Abschluss des Karnevalsumzugs. Der Karneval der Kulturen sei seit vielen Jahren "das größte und freudvollste Statement der Stadt Berlin gegen Fremdenfeindlichkeit". Viele Abgeordnete der Hauptstadt sowie zahlreiche Gäste aus Kultur und Gesellschaft feierten die an der Gästetribüne vorbeiziehenden Karnevalisten.

Die Polizei war laut eigenen Angaben mit 1.000 Beamten während des Umzugs im Einsatz. Am Pfingstmontag endet die Veranstaltung mit dem letzten Tag des Straßenfests am Blücherplatz. Neben einem vielschichtigen Musikprogramm können Besucher Kurioses, Hübsches und Leckeres an den mehr als 300 Ständen entdecken.

Nach einer mehrjährigen Pause würdigt in diesem Jahr wieder eine Jury besonders kreative Umzugsgruppen. In insgesamt sieben Kategorien, wie etwa Choreographie und Tanz, Wagenbau oder Nachhaltigkeit, werden Preise verliehen. Die Gewinner werden am Montag um 15 auf der Eurasia-Bühne bekanntgegeben.