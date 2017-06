Audio: Inforadio | 20.06.2017 | Jakob Bauer

King Gizzard And The Lizard Wizard in Berlin - Band der Stunde spielt psychedelische Rockmusik von früher

20.06.17 | 08:15 Uhr

Sie sind eine der produktivsten Rockbands der Welt: King Gizzard And The Lizard Wizard. Allein dieses Jahr wollen die Australier fünf Alben veröffentlichen. Und trotzdem haben sie noch Zeit, Konzerte zu geben, wie im Festsaal Kreuzberg. Von Jakob Bauer

Es ist so heiß an diesem Montagabend. Bis man das Bier von der Bar vor die Bühne bringt, ist es eigentlich schon verdunstet. Trotz des guten Wetters ist der Festsaal Kreuzberg rappelvoll und die Menschen drängen nach vorne. Die Erwartungen an die sieben Jungs von King Gizzard And The Lizard Wizard sind hoch – die Australier für ihre exzessiven Live-Auftritte berühmt-berüchtigt.

Vorderen zehn Reihen tanzen ab dem ersten Ton

Um es kurz zu machen: King Gizzard werden ihrem Ruf schneller gerecht, als man "Vorschusslorbeeren" zischen kann. Die vorderen zehn Reihen tanzen ab dem ersten Ton. Dann fliegen Oberteile, Schals und – wieso auch immer – Hosen durch die Gegend. Nach 15 Minuten sind Crowdsurfer unterwegs. Nach 20 Minuten tobt auch der Letzte im Saal.

Anklängen an psychedelische Rockmusik

King Gizzard sind eine der Bands, auf die sich zurzeit scheinbar jeder einigen kann: Die Australier sind blutjung und experimentell, aber trotzdem zugänglich, mitreißend, schnell, tanzbar, wild und mit vielen Anklängen an die gute alte Zeit, die psychedelische Rockmusik der 60er und 70er. Kaum ein Song ist kürzer als fünf Minuten. Die meisten Lieder bestehen dabei aus mehreren, sehr unterschiedlichen Teilen. Knochentrockene, harte Parts sind genauso dabei wie ausufernde Melodielinien auf den Gitarren mit orientalischen Anklängen und sogar mikrotonaler Stimmung.

Schuften bei 40 Grad im Scheinwerferlicht

Studioaufnahmen hin oder her - King Gizzard sind eine Live-Band: Zwei Schlagzeuger sitzen sich in der Mitte der Bühne gegenüber. Sie sind die unermüdlichen Arbeiter, zusammen mit dem Bassisten das übertrieben schnell schlagende Rhythmusherz der Band. An vorderster Front stehen drei Gitarristen und ein Keyboarder und singen tut eigentlich jeder mal. King Gizzard bestechen durch Masse. Der Sound ist gewaltig. Jeder Song ein Epos. Es gibt keine Sekunde zum Durchschnaufen, kaum Ansagen. Die Australier schuften bei 40 Grad im Scheinwerferlicht. Sie sind komplett auf ihren Klang fokussiert. Das Ziel ist musikalischer Exzess auf und vor der Bühne. Es wird erreicht.

Gitarren schwirren wie Malaria-Mücken umher

Es ist wie im Fiebertraum auf einer Expedition durch die Tropen. Alles ist feucht, die Gitarren schwirren wie Malaria-Mücken umher und auf der Leinwand hinter der Bühne zucken Blitze durch das Schlagzeugdickicht. Sich am bisher vielleicht heißesten Abend des Jahres mit hunderten Menschen in einem stickigen Club drängen? Bei King Gizzard And The Lizard Wizard eine fabelhafte Idee.