Audio: Inforadio | 26.06.17 | Hendrik Schröder

Kings of Leon in der Waldbühne - Nicht mehr so ganz "on fire"

26.06.17 | 07:51 Uhr

Die Kings of Leon haben sich ihren Ruf als eine der intensivsten Live-Rock-Bands redlich erspielt - die drei Söhne eines Wanderpredigers und ihr Cousin sind Superstars. Ihre Show am Sonntag in der Berliner Waldbühne war Hendrik Schröder aber ein bisschen zu abgeklärt.

Als erstes fällt auf: In der Waldbühne ist es nicht wirklich voll. Geschätzte 10.000 Menschen sind da, mehr als 20.000 passen rein. Kurz vor dem Konzert hatte es noch heftig geschüttet. Die Fans warten in Regencapes und Allwetterjacken auf die Band. Um Punkt halb neun gehen die Lichter an und die Kings of Leon kommen auf die Bühne, zusammen mit zwei Begleitmusikern, die aber den ganzen Abend unbeleuchtet und namenlos im Hintergrund bleiben. Enge Jeans und lederne Stiefeletten, der Sänger Caleb trägt ein Kruzifix über der behaarten Brust. Los geht es mit "Over" vom neuen Album "Walls". Der Sound klingt gleich ganz gut: Der Bass böllert ordentlich verzerrt los, der Gesang ist schön laut und schwebt über allem.

Kaugummiblasen beim Schlagzeug spielen

Der Schlagzeuger spielt tiefenentspannt aus dem Handgelenk und macht dabei riesige Kaugummiblasen - kann auch nicht jeder. Mit großer Selbstverständlichkeit schmeißen sich die Kings of Leon in die üblichen Posen: In die Knie gehen, Gitarre hochrecken, die mittlerweile kurzen Haare schütteln. Die meisten der Zuschauer auf den Rängen springen auf, setzen sich aber nach zwei bis drei Songs auch erst mal wieder hin. Die Kings of Leon machen ihren Job gut, aber es dauert lange, bis der Funke so richtig überspringt.

Es kommt keine rechte Magie auf

Vielleicht liegt es an der trotz aller Rockerposen introvertierten Art der Band, vielleicht daran, wie angestrengt der Sänger und Frontmann Caleb Followill bei der Ausübung seines Berufs guckt - als hätte er irgendwie Schmerzen. Vielleicht redet er zu wenig mit dem Publikum, nämlich bis auf ein paar Sätze gar nicht. Vielleicht liegt es auch nur an dem nassen Wetter oder an den vielen leeren Rängen: Es kommt keine rechte Magie auf. Die Kings of Leon spielen zwar routiniert, aber stark. Das Publikum ist willig, seine Liebe zu zeigen, ist sich auch für rhythmisches Mitklatschen, synchron die Arme schwenken und "Ohohohoho" singen nicht zu schade. Trotzdem kommt die Ekstase erst am Ende. Mit "Notion", "Radioactive", "Sex on fire", den Hits eben. Dann pulsieren Band und Publikum für ein paar Lieder lang in demselben Vibe, dann verstehen sie sich endlich. So scheint es.

Nach gut 90 Minuten ist Schluss - ohne Zugabe

Wie bei der Band üblich, ist plötzlich ohne Zugabe Schluß - nach etwas über 90 Minuten und 20 Songs, davon eine Handvoll von der neuen Platte. Es bleibt die Erkenntnis, dass die Kings of Leon zwar grandiose Dienstleister sind, offenbar haben sie auch ihre Alkohol- und Drogenphase überstanden, an der sie fast zerbrochen wären. Aber zumindest an diesem Abend waren sie nicht dazu in der Lage, das Publikum so richtig unter Feuer zu setzen. Vielleicht, weil ihr eigenes gar nicht mehr so sehr lodert.

Sendung: Inforadio, 26.06.17, 7.55 Uhr