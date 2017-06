Audio: Inforadio | 23.06.2017 | Nadine Kreuzahler

Donnerstagabend im Olympiastadion - Depeche Mode begeistern trotz Starkregen, Blitz und Donner

23.06.17 | 08:21 Uhr

Unwetterwarnungen vor dem Konzert, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, endlose Wartezeiten am Einlass. Egal. Depeche-Mode-Fans sind nicht kleinzukriegen. Sie feierten die britische Poplegende im ausverkauften Olympiastadion. Von Nadine Kreuzahler





Rucksäcke waren nicht erlaubt am Donnerstagabend und Taschen nur im winzigen DIN-A5-Format. Wer sich nicht daran hielt - oder nichts davon wusste – musste erstmal Schlange stehen vor den extra aufgestellten weißen Garderobezelten. Am Eingang hieß es dann: nochmals warten. Denn jeder der fast 70.000 Besucher im Olympiastadion wurde abgetastet. Für manche Konzertgänger fing der Abend also mit einer Geduldsprobe an.

Tausende warten vorm Olympiastadion auf den Einlass

Der obligatorische Griff in den Schritt

Aber dann kam Dave Gahan. Und mit ihm seine Bandkollegen Martin Gore und Andrew Fletcher. An diesem Abend wird mal wieder klar, wer hier der Frontmann ist, die Rampensau - der Zirkusdompteur. Denn so sieht Gahan ein bisschen aus in seinen schwarzen Hosen mit roten Streifen an der Seite, ärmelloser Weste, zurück gegeltem Haar und Kajal umrandeten Augen. Wie er tänzelt, Pirouetten mit dem Mikrofonständer dreht, die Arme ausbreitet, der Körper immer unter Spannung wie ein Bogen. Wie er sich obligatorisch in den Schritt greift – was bei anderen nur peinlich wäre, muss bei Dave Gahan genau so sein.

Zwischen Stimmungsmachern und Balladen

Man sieht das im riesigen Olympiastadion natürlich nur so gut wegen der beiden riesigen Videoleinwände, auf denen manchmal auch kurze Filme Geschichten zur Musik erzählen. Aber das ist eigentlich unerheblich. Depeche Mode spielen nicht nur einfach ihre Hits runter. Sie starten mit Songs vom düster pumpenden neuen Album "Spirit" und wechseln dann immer wieder zwischen alten und neuen Perlen, zwischen Stimmungsmachern und Balladen hin und her.

"Enjoy the Silence"

"World in My Eyes" ist ein erster Höhepunkt oder "A Question of Lust", gesungen von Martin Gore. Ausgerechnet das politischste Stücke, "Where Is the Revolution", bleibt dagegen etwas blaß. Um kurz vor zehn, es ist gerade dunkel geworden, zucken die Blitze über dem Olympiastadion. Wind kommt auf und dann fängt es an, wie aus Eimern zu schütten. Aber gerade das sorgt für einen Moment der Ekstase. Dave Gahan rennt über einen Steg in den Regen, dahin wo sich die Meute nass feiert und die Augen der Band leuchten – bevor sie "Enjoy the Silence" anstimmen. Es ist ein Abend mit wohldosierten kleinen und großen Höhepunkten und ein paar Schwächen. Am Schluss spielen Depeche Mode noch "Heroes" von David Bowie. Sie verbeugen sich vor einem ihrer musikalischen Helden. Dabei sind sie längst selbst welche.