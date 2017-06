Man erwartet ihn eher auf der Berlinale als in den Konzerthallen von Berlin: Kiefer Sutherland. Aber der kanadische Schauspieler macht auch Musik und hat jetzt in Neukölln sein erstes Album vorgestellt - nuschelige Countrymusik, mit zaghafter Stimme. Von Jakob Bauer

Seine Musik ist Country-Rock als perfektioniertes Klischee. Sutherland trägt Cowboy-Stetson, eine schwarze Weste und verschlissene Jeans. Er singt mit Reibeisen-Stimme Lieder von durchzechten Nächten, dem großen Liebeskummer und dem einsamen Jungen, der in der Todeszelle kurz vor der Hinrichtung noch einen Brief an seine Geliebte schreibt.

Sutherlands Stimme kann sich kaum gegen seine vierköpfige Band durchsetzen, wirkt trotz des Reibeisen-Charakters dünn und zaghaft. Er verschluckt manche Endsilben, nuschelt selbst für nuschelige Countrymusik etwas viel und man weiß manchmal nicht so genau, ob er absichtlich lässig an einem Ton vorbeihuscht oder ihn aus Versehen nicht trifft.

Sutherlands Songs sind Standard-Country-Nummern, viele Mid-Tempo Schunkler sind dabei, spannende Ausbrüche aus dem klassischen Schema kann man an einer Hand abzählen. Die Höhepunkte des Abends sind dementsprechend auch die Momente, in denen er Lieder seiner alten Helden covert. Vor allem Merle Haggards "The Bottle Let Me Down" durchbricht angenehm wild die drohende Monotonie.

Da erfüllt sich jemand seinen Lebenstraum und er macht das voller Authentizität, von Herzen, mit der Musik, die er liebt. Das ist sympathisch, das kommt rüber, das kann man ihm gönnen. Und das tun auch die 800 Zuschauer im Heimathafen, die nach jedem Song ausgiebig jubeln. Unterhaltsam für einen Abend, spätestens ab dann aber nur noch was für Hardcore-Country- und Kiefer Sutherland-Fans.