Omma G. Berlin Donnerstag, 22.06.2017 | 12:42 Uhr

Nur einer von drei Berlinern ist Christ. Wollte man wirklich Toleranz üben, würde man den andern nicht diese Symbolik aufdrücken. Warum? Weil es weniger um Religion geht, sondern viel mehr um die Umdeutung und Bereinigung der Geschichte. Es reicht nicht den Sozialismus abgeschafft zu haben, es reicht nicht möglichst jede sichtbare Erinnerung an ihn zu tilgen, es müssen unbedingt auch die zentralen Plätze mit unmissverständlichen Reminiszenzen an Preußens Gloria vollgestellt werden, an die gute alte Zeit vor der Demokratie und vor dem Pluralismus. Also her mit dem Kreuz, es ist nur konsequent! So wird wenigstens ein bisschen deutlicher woran wir mit dieser Republik sind! Falls es jemand noch nicht kapiert haben sollte.