Audio: Inforadio | 07.06.2017 | Jakob Bauer

Kritik | Seu Jorge im Admiralspalast - Bowie ganz anders, so schön

07.06.17 | 08:46 Uhr

In "Die Tiefseetaucher" war er der heimliche Star: Der Brasilianer Seu Jorge. Im Film singt der Musiker David Bowie-Songs auf Portugiesisch, wie jetzt auf seiner Tribute Tour. Doch eine Bowie-Glitzerparty war der Dienstagabend im Admiralspalast nicht, findet Jakob Bauer.

Ein Schiffssteuerrad steht in der Mitte, außenherum: Seile, Reisekoffer, Kisten, Treibgut. Die Bühne des Admiralspalasts ist eine Referenz an "Die Tiefseetaucher" (2004, Wes Andersons). Sie leuchtet in den blauen Farben des Ozeans auf dem der Film spielt. Und mittendrin sitzt Seu Jorge in der Kleidung seines Charakters, dem Sicherheitsexperten Pelé dos Santos und singt die Lieder von David Bowie. Der Brasilianer ist ein begnadeter Musiker und Songschreiber und wird schon mal als "Erneuerer des Samba-Pop" bezeichnet. An diesem Abend spielt er aber ausschließlich die Bowie-Klassiker, die er damals für "Die Tiefseetaucher" eingespielt hat. Er ist ganz allein, seine Gitarre unplugged und seine Stimme - mal schmeichelnd sanft wie an der Cocktailbar Ihres Vertrauens, mal mitreißend laut, fast bluesig zerrend. Jorge singt auf Portugiesisch, und bei seiner Version von "Space Oddity" versteht man, warum David Bowie selbst mal gesagt hat: Seu Jorge hat eine neue Art von Schönheit in meine Songs gebracht.

2003 kam der Anruf aus Hollywood

Zwischen den Liedern erzählt Seu Jorge viel von damals. Von 2003, als der Anruf aus Hollywood kommt, ob er denn David Bowies Songs in dem Film "Die Tiefseetaucher" singen will? Er, der als "black guy" aus den Favelas nur zwei Lieder von Bowie kennt und in dem Moment eigentlich mehr Bock auf seine Playstation hat. Wie er dann zusagt, Regisseur Wes Anderson am ersten Drehtag zu ihm kommt und sagt: Hey Seu, spiel mal "Rebel Rebel"! Aber Seu hat gar keinen Plan von "Rebel Rebel", nur 15 Minuten Zeit und – macht einfach einen Bossa Nova draus. In vielen Liedern sind die brasilianischen Einflüsse deutlich zu hören. Im Rhythmus, in den verspielten Melodielinien und natürlich im portugiesischen Gesang. Seu Jorges Stimme und der Klang der Sprache sind dabei so anders, so schön, man vergisst manchmal, dass die Songs gar nicht von ihm sind. Andere Titel sind deutlich näher dran, am Original. Aber auch "normale" Cover wie "Starman" meistert der Brasilianer souverän.

Keine Bowie-Glitzerparty

Es ist kein klassisches Tribute-Konzert – dafür packt der Brasilianer viel zu viele persönliche Anekdoten in den Abend. Der Mensch Seu Jorge und die Dreharbeiten zum Film "Die Tiefseetaucher" rücken in den Vordergrund. Und das ist auch okay, denn Bowie ist ja durch seine Musik sowieso Dauerpräsent. Seu Jorge feiert also keine Bowie-Glitzer-Party, stattdessen ist es ein bisschen wie am Lagerfeuer: Der, der am besten singen kann sitzt in der Mitte, erzählt kleine, lustige Geschichten von damals und spielt dann unser aller Lieblingslieder.