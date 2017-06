Das Lübbener Kunstfestival heißt zwar Aquamediale. Aber die Kunst sollte auf dem Wasser - und nicht unter Wasser stattfinden. Doch leider hielt sich Petrus hielt nicht an diese Vereinbarung. Und so musste ein Teil des Begleitprogramms abgesagt werden.

Regenschauer haben dem Auftakt des Spreewälder Kunstfestivals Aquamediale in Lübben bestimmt. Am Samstagabend musste ein Open-Air-Film, der als Begleitprogramm des Festivals lief, abgebrochen werden, wie die Aquamediale-Projektleiterin Anika Schäfer am Sonntag sagte. Es werde einen Ersatztermin geben. Stunden zuvor war das Festival rund um die Schlossinsel mit vielen Besuchern eröffnet worden. Riesige Skulpturen und Installationen werden von 16 Künstlern aus vier Ländern im Freien an den kleinen Spreewaldfließen gezeigt. Dazu zählt etwa ein Spinnennetz, das über dem Wasser hängt.

In Kähnen werden Besucher direkt an die Kunstwerke geführt, es gibt auch Erläuterungen. Alle Kähne seien ausgebucht gewesen, weil das Wetter zu dem Zeitpunkt noch hielt, sagte Schäfer. Rund 200 Besucher seien eingestiegen. Man sei voll zufrieden. Es sei sogar ein weiterer Kahn geordert worden, weil die Nachfrage so groß war. Am Sonntag machte sich jedoch auch der Regen am Kahnhafen bemerkbar.



Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) würdigte das Kunstfest bei seiner Eröffnung am Samstag als kulturelles Aushängeschild des Landes und lobte die hohe künstlerische Qualität. Ihr Ministerium unterstützt das internationale Kunstfestival mit 6.000 Euro. Die diesjährige zwölfte Aquamediale widmet sich dem 500. Reformations-Jubiläum und läuft noch bis zum 24. September.