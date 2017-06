Audio: Kulturradio | 20.06.2017 | Kulturredakteurin A.-D. Krohn über Jan Wagner

Lyriker Jan Wagner erhält Georg-Büchner-Preis

20.06.17 | 11:44 Uhr

Seine Gedichte wurden in rund 30 Sprachen übersetzt, nun bekommt er die höchste literarische Ehrung, die Deutschland zu vergeben hat: Der Berliner Lyriker Jan Wagner erhält den Georg-Büchner-Preis - 16 Jahre nach seinem ersten Band "Probebohrung im Himmel".

Der in Berlin lebende Lyriker Jan Wagner bekommt den Georg-Büchner-Preis 2017. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als renommierteste literarische Auszeichnung in Deutschland.

Die Gedichte des 45-Jährigen "verbinden spielerische Sprachfreude und meisterhafte Formbeherrschung, musikalische Sinnlichkeit und intellektuelle Prägnanz", begründete die Akademie ihre Entscheidung. Für diese "poetische Sprachkunst" erhalte er den Preis. Verliehen werden soll die Auszeichnung am 28. Oktober 2017 in Darmstadt. Wagners Gedichte seien zwar im Dialog mit großen lyrischen Traditionen entstanden, aber doch ganz und gar gegenwärtig: "Seine Gedichte erschließen eine Wirklichkeit, zu der Naturphänomene ebenso gehören wie Kunstwerke, Sujets der Lebens- wie der Weltgeschichte, erste Fragen und letzte Dinge", so die Akademie.

Das Werk Jan Wagners umfasst Gedichtbände, Essays und Kritiken, Anthologien und Übersetzungen zeitgenössischer englischsprachiger Lyrik. Seine Gedichte wurden in rund 30 Sprachen übersetzt. Begleitend zu Wagners lyrischem Schaffen sei ein vielseitiges essayistisches Werk entstanden, so die Akademie. Der in Hamburg geborene Wagner lebt seit 1995 in Berlin. Er arbeitet als freier Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer. Bekannt ist er vor allem als Lyriker. Er ist Mitglied verschiedener Akademien der Künste und Wissenschaften und des PEN-Zentrums Deutschland. Wagner wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem erhielt er vor zwei Jahren als erster Lyriker für "Regentonnenvariationen" den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse.

Zu seinen Themen komme er durch das Staunen, hatte Wagner 2015 anlässlich seiner damaligen Auszeichnung im rbb gesagt. Wichtig sei der offene Blick, den auch jedes Kind habe. "Wenn man mit diesem offenen Blick durch die Welt geht und staunen kann über die kleinen Dinge, können daraus auch Gedichte entstehen", so Wagner damals. "Diese Ehrfurcht und diese Wertschätzung des Kleinen nur scheinbar Banalen ist ganz wichtig, weil das für Dichter die wahren Schätze sind. Wenn man Glück hat und lange genug den Gegenstand in der Hand hin und her wendet, dann können daraus Gedichte enstehen."

Büchner-Preis erstmals 1923 vergeben

2001 wurde Wagners erster Gedichtband "Probebohrung im Himmel" veröffentlicht. Weitere lyrische Werke sind etwa "Guerickes Sperling" von 2004 oder der 2016 erschienene Lyrikband "Selbstporträt mit Bienenschwarm". Neben Lyrik veröffentlichte er in diesem Frühjahr die Prosasammlung "Der verschlossene Raum", zuvor 2011 "Die Sandale des Propheten".

Der Büchner-Preis ist nach dem in Darmstadt aufgewachsenen Schriftsteller, Naturwissenschaftler und Freiheitskämpfer Georg Büchner (1813-1837) benannt. Mit dem erstmals 1923 vergebenen Preis ehrt die Akademie für Sprache und Dichtung Autoren, "die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervortreten und die an der Gestaltung des gegenwärtigen deutschen Kulturlebens wesentlichen Anteil haben". Zu seinen Träger gehören Carl Zuckmayer (1929), Anna Seghers (1947) und Friedrich Dürrenmatt (1986). Im vergangenen Jahr ging er an den Schriftsteller Marcel Beyer. Letzter Preisträger mit Schwerpunkt Lyrik war 2014 Jürgen Becker.