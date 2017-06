Mehrere tausend Menschen sind angereist, um vier Tage am Kiekebuschsee in Schönefeld zu feiern. Doch daraus wird nichts. Weil Genehmigungen fehlen, hat die Gemeinde das Festival untersagt. Ein Gericht hat die Entscheidung jetzt bestätigt.

Das Musikfestival "Second Horizon" in Schönefeld (Dahme-Spreewald) wird nicht stattfinden. Das Verwaltungsgericht Cottbus hat am Freitag den Eilantrag des Veranstalters gegen das Verbot der Gemeinde Schönefeld abgewiesen.

Mehrere tausend Menschen sollen sich bereits auf dem Festivalgelände am Kiekebuschsee in Schönefeld aufhalten. Die Polizei vor Ort ruft inzwischen die Besucher dazu auf, das Gelände zu verlassen. Seit Donnerstag würden die anreisenden Besucher vom Festival-Gelände abgewiesen, sagte eine Polizeisprecherin. Wegen der besonderen Umstände durch das Unwetter sei aber teilweise erlaubt worden, auf dem Gelände zu campen.

Der Rechtsanwalt Oliver Girrbach, der die Veranstalter vertritt, bezeichnete das Verbot des Festivals als Desaster, "menschlich und wirtschaftlich". Die Untersagung durch die Gemeinde sei bitter für die Kulturszene in Brandenburg, aber auch für die Besucher, die sich Tickets für das Festival gekauft hatten. Girrbach kündigte am Freitag an, noch am gleichen Tag gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einzulegen.