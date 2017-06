Im Fernsehen und im Radio - rbb überträgt Benefizkonzert One Love Manchester

02.06.17 | 16:07 Uhr

Mit dem Benefizkonzert "One Love Manchester" wollen Ariana Grande und viele ihrer Musikerkollegen am Sonntag ein Zeichen gegen den Terror setzen. Der Erlös geht an die Opfer des Anschlags. Der rbb übertragt das Konzert im Fernsehen und im Radio.



Nach dem Anschlag beim Konzert von Ariana Grande vor zwei Wochen in Manchester wird sie am Sonntag gemeinsam mit anderen Popstars ein Benefizkonzert geben. Unter anderem werden am Sonntag im Cricket-Stadion von Manchester Coldplay, Usher, Justin Bieber, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cirus, Take That, Robbie Williams und die Black Eyed Peas auftreten. Das in Großbritannien von der BBC übertragene Konzert wird im rbb Fernsehen und bei "Fritz" am Sonntag von 20.15 Uhr an live zu sehen und zu hören sein. Für "Fritz" moderiert Chris Guse, im rbb-Fernsehen Sonja Koppitz.

Menschen zünden am St Ann's Square in Manchester Kerzen in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 22 Mai niedergelegt an

Organisation war eine Mammut-Aufgabe

Der Erlös des Konzerts unter dem Motto "One Love Manchester" soll an einen Nothilfefonds gehen, den die Stadt Manchester und das Britische Rote Kreuz nach dem Anschlag eingerichtet hatte. Initiiert wurde das Konzert von Sängerin Ariana Grande. "Als Antwort auf diese Gewalt müssen wir enger zusammenrücken", schrieb Grande vergangene Woche bei Twitter, "uns gegenseitig helfen, mehr lieben, lauter singen und noch netter und großzügiger zu sein als bisher". Dass die Sängerin allerdings so schnell zurück sein würde, hatte kaum jemand erwartet. "Die Art wie Manchester reagiert hat, war phänomenal", erklärte einer der Organisatoren von "One Love Manchester", dem Sender BBC. Die kurzfristige Organisation sei aber eine Mammut-Aufgabe: "Es sind achteinhalb Tage, in denen wir das auf die Beine stellen. Das ist ein unglaublicher Arbeitsaufwand."

Tausende versuchten an Gratis-Tickets zu kommen

Vor dem Benefiz-Konzert haben tausende Betrüger versucht, an Tickets zu kommen. Nach der Ankündigung, dass die Besucher des von dem Anschlag überschatteten Konzerts der US-Popsängerin Ariana Grande am Sonntag umsonst teilnehmen können, seien "mehr als 10.000 skrupellose Anfragen" von nachweislich Unbeteiligten eingegangen, sagte eine Sprecherin des Konzertkartenhändlers Ticketmaster am Donnerstag. Der Online-Kartenverkäufer hatte 14.200 Konzertkarten für Betroffene reserviert, die bei dem Ariana-Grande-Konzert Ende Mai den Anschlag in der Arena von Manchester miterleben mussten. Es habe aber mehr als 25.000 Anfragen gegeben. Insgesamt seien die Tickets binnen sechs Minuten ausverkauft gewesen, es habe eine "unglaubliche" Nachfrage gegeben, erklärte die Sprecherin. Ein Selbstmordattentäter hatte beim Konzert von Ariana Grande in Manchester einen Sprengsatz gezündet. 22 Menschen wurden getötet und Dutzende weitere verletzt.