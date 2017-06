Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz verliert ein Wahrzeichen: Der Schriftzug "OST" auf dem Dach des Hauses sollte am Samstagabend gegen 21 Uhr abgebaut werden. Eine Woche vor dem Ende der Ära von Intendant Frank Castorf würde damit ein Wahrzeichen des Ensemble-Theaters weichen. Der Schriftzug soll während der letzten Vorstellung von "Die Brüder Karamasow" (Textadaption und Regie: Frank Castrorf) mit einem Kran abmontiert werden. Das teilte das Theater am Samstag via Twitter mit.