Umstrittenes Bauprojekt in Potsdams Mitte

Eigentlich sollte der Turm der Potsdamer Garnisonkirche schon in diesem Jahr, zum 500. Reformationsjubiläum, stehen. Nun gilt die Finanzierung einer Grundvariante als gesichert, die Bauarbeiten sollen im Oktober beginnen. Trotzdem hofft die Stiftung weiter auf Spenden.

Ab Oktober soll der 90 Meter hohe Turm der Garnisonkirche in Potsdam wiederaufgebaut werden. Die Gesamtkosten schätzt die Garnisonkirchenstiftung auf 38 Millionen Euro. Zunächst soll mit dem Bau einer rund 26 Millionen Euro teuren Grundvariante des Kirchturms ohne Schmuckelemente begonnen werden. Die Finanzierung der Grundvariante sei über Spenden in Höhe von 27,5 Millionen Euro gesichert, sagte Stiftungssprecher Wieland Eschenburg am Freitag.

Zudem liege der Antrag auf 12 Millionen Euro vom Bund zur Genehmigung vor. Die Bundeskulturbeauftragte Monika Grütters (CDU) habe kürzlich bereits gestattet, vorfristig Vorbereitungen in Angriff zu nehmen und Aufträge auf eigenes Risiko auszuschreiben. Dabei gehe es unter anderem um das Einrichten der Baustelle, die Versorgung mit Energie und Wasser und um das Baustellenschild.