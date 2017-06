55. Geburtstag von Pittiplatsch - Faszination Kulleraugen-Kastanie

17.06.17 | 09:41 Uhr

Wenn eine Person mit schlohweißen Rastazöpfen ihren 55. Kindergeburtstag feiert, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wer ist das? Woher kommt er? Und wieso mag mein Kind diesen Exzentriker so gern, der selbst im Sommer Fäustlinge trägt?

Jugendlichkeit gilt ja allgemein als einzige Eigenschaft, die notwendig ist, um möglichst lange im Fernsehbusiness erfolgreich zu sein. Um das zu erreichen wird schonmal Fett in Gesichter gespritzt, auf dem die Besitzer ihr Leben lang gesessen haben. Es wird gestrafft, eingezogen, hochgedrückt, angemalt, gebleicht, getönt, Geföntes aufgesetzt und am Ende schlackert es doch verdächtig an der Kehle oder kleine Kinder rennen beim Anblick schreiend weg.

Eine verdächtig faltenfreie Ausnahme ist Pittiplatsch. 55 Jahre on Air, etwa 3.000 Folgen und damit viel länger als jede Wettcouch und jeder Sonntagskrimi. An der vielen Gartenarbeit kann es ja eigentlich nicht liegen, dass das braune Knollenwesen 2017 sogar noch frischer aussieht, als im Juni 1962. Die hält ja bekanntlich vor allem geistig jung. Aber selbst auf dieser Ebene ist Pitti noch ein paar Jahre von dem Alter entfernt, wenn Menschen begreifen, dass aus Blüten und Bienen manchmal Äpfel werden. Ach du meine Nase, will der Kerl denn nie erwachsen werden? Aber mal ehrlich, viel mehr als Gießen und Ernten macht der Kurze eh nie. Vielleicht liegt sein Garten in einer Kita.

Können Sie großen Kulleraugen böse sein?

Vielleicht gibt also die Herkunft Auskunft über das Wesen dieses Wesens. Schließlich gibt es darüber die wildesten Gerüchte. Mal wird geraunt, Pittiplatsch sei das Ergebnis sozialistischer Ehrerbietungen an karibische Bruderstaaten durch DDR-Obere. Andere sind der festen Überzeugung, er sei als Kastanie auf die Welt geplatzt. Ob Pittiplatsch wirklich eine kubanische Kapselfrucht ist, wurde nie bestätigt oder widersprochen. Stattdessen teilten Heinz Schröder und Friegard Kurze - die ersten Menschen, denen Pittiplatsch begegnet ist - der erstaunten Öffentlichkeit einst mit, der Wald- (und Garten-)Kobold komme aus dem Koboldland. Warum man dort auch nach 1989 nicht hinreisen kann, wurde nie geklärt. Ebenso unklar bleibt, was eigentlich zum Umzug führte. Das hat bei der Zielgruppe aber auch noch nie interessiert. Hauptsache er ist jetzt da. Kannste glauben. Fan-Faszination ergibt ja selten Sinn. Im Falle von Pittiplatsch scheint hingegen offensichtlich, was den Charme ausmacht. Der Typ spricht von sich ständig in der dritten Person und alle finden es toll. Pitti zieht an, was er will. Bommelmütze, Turban, Glitzerzylinder, Strohhut, im Sommer prinzipiell als Nackedei, ganzjährig mit Fäustlingen. Er macht jeden Streich mit und ist ein toller Freund, er meint es (meistens) gut und obwohl seine Streiche (meistens) schief gehen, gelobt er (immer) ab jetzt nur noch "ganz lieb" zu sein. Da kann man großen Kulleraugen doch nicht böse sein.

Pittiplatsch wird 55 Jahre alt. Der rbb feiert am 17. Juni von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Filmparks Babelsberg. Die Geburtstagsgäste erwarten zahlreiche Mitmach-Aktionen, wie ein Pittiplatsch Verkehrsparcours mit tollen Rutscheautos, viele kleine und große Gewinne am Glücksrad sowie lustige Filme im Pittiplatsch-Kino. Als besonderes Highlight gibt es ein Puppenspiel mit original Fernsehfiguren. rbb|24 wünscht alles Gute zum Geburtstag!