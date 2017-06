Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat am Donnerstag in Potsdam ihr neues Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) eingeweiht. In dem Gebäudekomplex an dem früheren Standort des Hans-Otto-Theaters sind verschiedene Einrichtungen untergebracht, wie etwa das naturwissenschaftliche Labor, Restaurierungswerkstätten, Archive und Büros. Sie hatten bislang ihre Standorte im Neuen Palais und anderen Schlössern und Nebengebäuden.

Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) würdigten das Zentrum bei der Feier als Meilenstein für die Arbeit der Stiftung. Damit werde ein wichtiger Beitrag zur "Jahrhundertaufgabe der Sanierung der Schlösser und Gärten" geleistet, betonte Grütters.