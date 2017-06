Goldener Löwe, Goldene Palme, oscarnominiert: Wim Wenders ist einer der ganz großen Filmregisseure. Aber Oper? An der Berliner Staatsoper feierte er am Samstag sein Debüt als Regisseur. Mit einem selten gespielten Werk von Bizet, den "Perlenfischern". Von Maria Ossowski

Wie soll das denn bitte schön funktionieren? Am Regie-Pult ein 72-jähriger Filmemacher, der noch nie eine Oper inszeniert hat. Am Dirigenten-Pult der Staatskapelle ein 74-Jähriger, der dieses Werk noch nie dirigiert hat. In der Hauptrolle eine Russin, die kein Französisch kann und diese Rolle ebenfalls noch nie gesungen hat. Hinzu kommt das wahrscheinlich dämlichste Libretto der Opernwelt.

Wie kam es überhaupt dazu? Star-Dirigent Daniel Barenboim hat Wim Wenders vor drei Jahren angerufen und ihn gefragt, ob er mal eine Oper mit ihm machen wolle und wenn ja, welche. Wenders hatte als junger Mann in Los Angeles aus Weltschmerz in einer Bar zwei Jahre lang jeden Abend an der Jukebox - einer Wurlitzer - die zwei großen Hits der "Perlenfischer" gewählt.

Die Barkeeperin war so genervt, dass sie ihm zum Abschied die Single geschenkt hat. Reicht so eine sicher etwas aufgehübschte Reminiszenz aus? Machen wir es kurz: "Les Pêcheurs de Perles" an der Staatsoper sind zu einem riesigen Triumph geraten, sie sind ein Juwel in einer hinreißend poetischen, bezaubernden Inszenierung.