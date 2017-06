Die Besucherzahlen gehen vor allem am Abend zurück, nun zieht die Stiftung Konsequenzen: Bei den Schlössern Charlottenburg, Sanssouci, Babelsberg oder Rheinsberg werden im nächsten Jahr die Öffnungszeiten verkürzt. Das Hauptargument: Geld.

Die weltberühmten Schlösser der Preußenkönige in Berlin und Brandenburg sollen ab 2018 kürzere Öffnungszeiten bekommen. Hintergrund seien die gegen Abend deutlich sinkenden Besucherzahlen, sagte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG), Frank Kallensee, am Mittwoch in Potsdam dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Stiftung sei verpflichtet, mit den öffentlichen Mitteln für ihre Arbeit sorgsam umzugehen.